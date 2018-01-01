Порошенко заявил о необходимости обрубить все "щупальца" России в украинском "организме"

По его словам, в России церковь отделена от государства "только на бумаге".

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) представляет серьезную опасночть для страны.

"Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но заявляю о том, что и другим государствам не позволит этого делать. Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", - сказал Порошенко во время празднования 1030-летия Крещения Руси в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в России церковь отделена от государства "только на бумаге", а доктрина "русского мира" была разработана в "люксовых кельях иерархов РПЦ". Это, уверяет президент, "обязывает нас действовать".

В середине июля Порошенко заявил, что автокефальная церковь является одним из столпов всей мировой геополитики.

"Автокефалия не является заботой только украинских православных. Это - вопрос нашей украинской независимости. Это - один из столпов украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности. И, наконец, всей мировой геополитики", - сказал он.

Ранее в интервью сербскому телеканалу РТС Петр Порошенко заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину. "28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. В Украине есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что у всех государств есть право на независимую церковь, но Украине пытается помешать Россия. "Российская церковь - церковь страны-агрессора. Украинская церковь - церковь для украинцев", - сказал он.

Также в ходе визита в Сербию Порошенко призвал патриарха Сербской православной церкви Иринея молиться, но не уточнил, за что именно. "Глава украинского государства призвал патриарха Сербской православной церкви молиться и отметил поддержку территориальной целостности Сербии", - сообщили в пресс-службе президента, не уточнив цель его просьбы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram