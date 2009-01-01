Порошенко жестко ответил противникам закона об образовании: тут не о чем дискутировать

Мы не могли не усилить роль украинского языка в образовании, говорит президент.

Петр Порошенко УНИАН

считает, что украинская власть не могла не усилить роль украинского языка в образовании и не о чем дискутировать.

Об этом глава государства заявил на встрече с работниками образования в Киеве, сообщает УНИАН.

"Хотел бы остановиться на седьмой статье закона, которая вызвала не только внутренний, но и очень широкий международный резонанс", — сказал он.

По его словам, в последние годы в Украине осторожно, но уверенно внедряется курс на наполнение реальным содержанием государственного статуса украинского языка.

"Мы не могли не усилить роль украинского языка в образовании. О чем тут дискутировать? Ребенок, который заканчивает украинскую школу, должен владеть украинским языком. И конечно, важно, чтобы вы, уважаемые учителя, престиж языка повышали не только на уроках, но и в общении с детьми на переменах и в воспитательном процессе. Чтобы дети видели, что украинский для вас это не сухая норма закона, а живое средство повседневного общения", — резюмировал президент.

Напомним, 25 сентября Порошенко одобрил скандальный закон об образовании.