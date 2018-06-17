Портников назвал условие возвращения Россией Крыма и Донбасса

По мнению журналиста, в течение нескольких последующих лет Россия может попытаться захватить новые земли в Украине

Виталий Портников Главред

Территории аннексированного Крыма и неподконтрольной Киеву части Донбасса вернутся в состав Украины только в условиях серьезного государственного кризиса в самой Российской Федерации.

Такое мнение выразил украиснкий журналист Виталий Портников, передает Espreso.

"За свою историю Россия еще никогда не отдавала ни куска своей территории. Забрать она может, а отдает она только тогда, когда разрушается. Балтийские страны получили независимость при разрушении Советского Союза. Как Украина и другие советские республики. Польша и Финляндия стали независимыми во время распада Российской империи. Пока Российская империя не рушится, она существует за счет захвата территорий", - отметил Портников.

По мнению журналиста, в течение нескольких последующих лет Россия в современном ее виде может попытаться захватить новые земли в Украине или в Беларуси.

"Если она будет развиваться, как государство. И если ей ничего не будет угрожать... Русские могут прийти и в Харьков, и в Одессу. Это они могут. Отдать же - никогда", - подчеркнул он.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина может вернуть себе Крым благодаря давлению международного сообщества на Россию.

"Может наступить такое время, что Крым снова под давлением международного сообщества может вернуться в Украину. Это не означает, что это может быть быстро, может быть и долго. Все может быть", - сказал Кравчук.

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