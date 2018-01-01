Портников объяснил, почему Украина до сих пор не в ЕС

По мнению журналиста, общенародные выборы в Украине - это "игра в русскую рулетку".

Виталий Портников Главред

Украина до сегодня не вошла в состав Европейского союза , поскольку страну постоянно "отбрасывает" назад на пути реформ.

Такое мнение выразил украинский журналист Виталий Портников в интервью "Обозревателю".

Так, отвечая на вопрос о том, кто виноват в том, что Украина сейчас не в составе ЕС, Портников ответил: "Украинское общество".

"Чтобы попасть в ЕС сейчас, реформы мы должны были проводить, начиная с 90-х годов. А мы все время делали выбор против этих реформ. Государство Кучмы оформилось как олигархическое корпоративное государство и большинство людей это устраивало. Кучма был дважды избран президентом, так что когда Ющенко пришел к власти - все это следовало догонять. Но люди хотели улучшения жизни уже сегодня. В Ющенко они видели человека, который на должности премьера вовремя выплатил им зарплаты и пенсии. Уже не говорю, что большая часть победы Ющенко - это страх перед Януковичем, который оказался небезосновательным", - говорит журналист.

Портников считает, что президента страны должна выбирать Верховная Рада, потому что "украинцы не умеют на всеобщих выборах сделать выбор".

"Нам нужно менять Конституцию и решать - мы хотим сильного президента как в США или как в Турции или мы хотим иметь сильного премьера, который будет презентативным лидером страны. Президента при этом должен выбирать парламент, потому что очевидно, что украинцы не умеют на всеобщих выборах сделать выбор. Общенародные выборы в Украине - это игра в русскую рулетку", - отметил он.

Ранее депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс предложил раздробить Россию на несколько "малых стран" для обеспечение "спокойствия Европы".

"Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", - написал Кирштейнс в Twitter.

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