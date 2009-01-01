Портнов готовится к массовым судам против украинских правоохранителей

Экс-замглавы АП угрожает правоохранителям французскими судами

Андрей Портнов

Бывший заместитель главы Администрации президентапредложил массово инициировать судебные процессы и обвинительные приговоры во французских судах для десятков украинский следователей и прокуроров, которые сознательно фальсифицировали материалы уголовных дел.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вниманию политиков, бизнесменов и людей, в отношении которых правоохранительными органами Украины осуществляется политически мотивированное избирательное правосудие по линии Интерпола и международного розыска. Предлагаю оценить целесообразность и начать серию судебных процессов в отношении украинских правоохранителей во французских судах, где расположена штаб-квартира Интерпола", — написал Портнов.

По его мнению, ключевой идеологемой должна стать "недостоверная корреспонденция по сфальсифицированным уголовным делам, подписываемая правящими украинскими чиновниками начинает свой преступный путь в Украине, а заканчивает во французском Лионе в офисе Интерпола".

Так, по его словам, статья 226-10 УК Франции предусматривает за донос или изобличение, совершенные против лица о факте, который привёл к применению судебных, административных или дисциплинарных санкций, адресованный должностному лицу, которое может дать ход применению санкций, либо передать в порядке иерархии или компетенции, наказание в виде штрафа в размере 45000 евро и пяти лет лишения свободы.

"Это наказание жёстче бельгийского, предусматривающего до шести месяцев тюремного заключения. Предлагаю массово инициировать судебные процессы и обвинительные приговоры для десятков украинских следователей и прокуроров", — отмечает Портнов.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что по иску Портнова уголовный суд Бельгии вынес приговор, которым признал виновным и осудил бывшего первого заместителя генерального прокурора Украины Алексея Баганца за умышленное предоставление суду недостоверной информации в 2014 году.