"Посадят рядом". Дипломат сказал, где на саммите НАТО пересекутся Порошенко и Трамп

Украинская сторона работает над тем, чтобы организовать встречу лидеров Украины и США, сказал глава миссии нашей страны при Альянсе.

Петр Порошенко пересечется с Дональдом Трампом на саммите НАТО, сообщил глава миссии Украины при Альянсе Фото: Press Office of the President of Ukraine

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко сообщил, что во время саммита Альянса президент Петр Порошенко будет не только пересекаться с главой США Дональдом Трампом , но и сидеть рядом.

Украинский и американский лидеры будут сидеть рядом на встрече с участием Украины и Грузии в рамках саммита, приводит УНН слова дипломата.

"Он (Порошенко — Ред.) не только будет с ним (Трампом — Ред.) пересекаться — они будут сидеть рядом. Сначала на заседании, посвященном Украине. Украина (Ukraine) находится там же, где и США (USA)", — отметил собеседник.

Пристайко подчеркнул, что рассадка лидеров на заседании расписана в протоколе: сначала идет генеральный секретарь (Йенс Столтенберг — Ред.), потом, начиная с Албании, по кругу страны размещены по алфавиту.

"... мы работаем и над отдельной встречей. Все это время, два дня, лидеры будут встречаться, общаться, будет достаточно оснований для того, чтобы с 29 самыми мощными на планете лидерами встретиться, а также с очень важными для нас партнерами", — сказал глава миссии.

Напомним, саммит НАТО пройдет 11-12 июля в столице Бельгии Брюсселе. Ранее — 20 июня 2017 года — в США состоялась встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа. СМИ писали, что мероприятие было проплачено представителями главы Украины, однако в Администрации президента такие сведения опровергли.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram