"После обеда уже не пускают". Рубану запретили въезд на оккупированные территории Донбасса

Мне вменяют нарушения прохода, рассказал глава Центра освобождения пленных "Офицерский корпус".

Владимир Рубан фото: politrada.com

СБУ отменила пропуск на въезд на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану

"Мне вменяют нарушения прохода. Мне нельзя перевозить посылки и пленных, только Геращенко и Тандит могут", — сказал он в комментарии InfoResist.

Рубан отметил, что он въезжал в Донецк через КПП. "Я не в том возрасте и не в том статусе, чтобы ходить тайными тропами. Получили указание Рубана не пускать. В обед я проезжал а после обеда — уже нет. Пропуск у меня годовой", — говорит он.

Он добавил, что против него силовики предприняли смешные действия.

"Приехала военная полиция, составили протокол за мигалку, которая у меня внутри машины стоит, в салоне, не стационарная. Я ее включаю когда езжу по "ДНР", когда перевожу пленных. Увидели поломанные наручники, спецсредства — тоже составили протокол", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Надежда Савченко в ДНР посетила тюрьму в оккупированной Макеевке, где содержатся украинские военнопленные.