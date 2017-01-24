Последние заявления ОБСЕ свидетельствуют о том, что к требованиям Украины прислушиваются

У Яроша прокомментировали заявление главы миссии ОБСЕ о расширении географии работы наблюдателей на Донбассе.

Миссия ОБСЕ на Донбассе, иллюстрация УНИАН

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе планирует увеличить присутствие наблюдателей и расширить географию их работы в конфликтных зонах на Донбассе.Об этом заявил глава СММ ОБСЕ в Украине посол Эртурул Апакан во время сегодняшней встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщает пресс-центр военного ведомства.

Посол подчеркнул, что в этом году изменится концепция работы наблюдателей СММ.

"Мы планируем расширить географию работы наших наблюдателей, увеличить присутствие сотрудников СММ в конфликтных зонах и работаем над диверсификацией деятельности", — отметил он.

Также Апакан поблагодарил президента Украины, правительство, Министерство обороны и военнослужащих Вооруженных сил за сотрудничество.

"Налаженная коммуникация с украинскими военными имеет большое значение для работы наблюдателей на Донбассе", — заметил он.

В свою очередь Полторак подчеркнул, что Украина полностью поддерживает позицию о свободном передвижении сотрудников СММ и беспрепятственном доступе к объектам.

"Вооруженные силы Украины готовы оказывать поддержку и содействие наблюдателям", — отметил он.

Между тем, председатель правления общественной организации "Державницька ініціатива Яроша" Андрей Шараскин прокомментировал данное заявление Апакана.

По его словам, после проведения третьей всемирной акции Stop Putin's War in Ukraine наконец-то мировая дипломатия начала реагировать на требования Украины.

"Согласно заявлению председателя СММ ОБСЕ Ертурула Апакана на встрече с главой Минобороны Украины, будет расширена география работы наблюдателей и увеличено присутствие сотрудников миссии в конфликтных зонах.

Таким образом, будет частично выполнено одно из четырех требований нашей акции — увеличить наблюдательную миссию ОБСЕ до 24 часов в сутки, семь дней в неделю, и допустить ее к участку российско-украинской границы, который Украина временно не контролирует, потому что российско-сепаратистские войска прекращают атаки только тогда, когда наблюдатели ОБСЕ присутствуют на фронте", — говорит он.

Шараскин также отметил, что мировое дипломатическое сообщество уже прислушивалось к требованиям украинцев о продолжении санкций против России из-за невыполнения ею Минских соглашений.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против идеи создания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе, что якобы противоречит Минским соглашениям, но соглашается, чтобы наблюдатели, работающие на линии соприкосновения, были вооружены стрелковым оружием.