Послезавтра Яценюк выступит на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Лидер "Народного фронта" выступит на сессии "Линии разлома в Евразии".
По приглашению организаторов конференции Яценюк выступит на сессии "Линии разлома в Евразии". Среди других выступающих сессии также будут президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Азербайджана Ильхам Алиев, спикер Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили.
Начало сессии — 18 февраля в 18.00 по киевскому времени.
Прямая трансляция Мюнхенской безопасности конференции: https://www.securityconference.de/en/news/article/live-from-the-munich-security-conference-2017-1/
В рамках конференции также запланированы рабочие встречи лидера "Народного фронта".