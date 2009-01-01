Послезавтра Яценюк выступит на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Лидер "Народного фронта" выступит на сессии "Линии разлома в Евразии".

Арсений Яценюк Народный фронт

Лидер политической партии "Народный фронт"примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая пройдет 17-19 февраля.

По приглашению организаторов конференции Яценюк выступит на сессии "Линии разлома в Евразии". Среди других выступающих сессии также будут президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Азербайджана Ильхам Алиев, спикер Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили.

Начало сессии — 18 февраля в 18.00 по киевскому времени.

Прямая трансляция Мюнхенской безопасности конференции: https://www.securityconference.de/en/news/article/live-from-the-munich-security-conference-2017-1/

В рамках конференции также запланированы рабочие встречи лидера "Народного фронта".