Послы ЕС продлили санкции против России еще на полгода

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) принял решение о продлении санкций против лиц и компаний, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Об этом сообщили в Брюсселе в Совете ЕС, сообщает УНИАН.

Срок действия существующих санкций истекает 15 сентября.

Как сообщил брюссельский корреспондент "Радио "Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС сегодня решили продлить санкции, включающие замораживание активов и запрет на въезд для 149 чиновников из России и сепаратистов и по 38 компаниям", — написал Йозвяк.

EU ambs have today decided to extend asset freezes & visa bans on 149 officials from #Russia & separatists + 38 entities. #Ukraine #Crimea