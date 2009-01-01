Послы ЕС продлили санкции против России еще на полгода

Санкции включают замораживание активов и запрет на въезд для 149 чиновников из России и сепаратистов, а также по 38 компаниям.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) принял решение о продлении санкций против лиц и компаний, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Об этом сообщили в Брюсселе в Совете ЕС, сообщает УНИАН.

Срок действия существующих санкций истекает 15 сентября.

Как сообщил брюссельский корреспондент "Радио "Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС сегодня решили продлить санкции, включающие замораживание активов и запрет на въезд для 149 чиновников из России и сепаратистов и по 38 компаниям", — написал Йозвяк.

EU ambs have today decided to extend asset freezes & visa bans on 149 officials from #Russia & separatists + 38 entities. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 6 вересня 2017 р.

Стоит отметить, 13 марта 2017 года Совет Евросоюза до 15 сентября 2017 года продлил действие санкций против 150 человек и 37 организаций из Украины и России, которые несут угрозу территориальной целостности и суверенитету нашей страны.

В то же время некоторые средства массовой информации сообщили о том, что в список может быть добавлена компания "Крымские морские порты".

Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.