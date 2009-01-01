Посол ЕС в России рассказал, как санкции против РФ остановили распространение "Новороссии" в Украине

У ЕС был выбор для ответа на нелегальные действия России в отношении Украины, говорит Ушацкас.

primamedia.ru Cанкции Евросоюза против России остановили распространение проекта "Новороссия" на большую территорию Украины.

Об этом заявил глава представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас, пишет "КоммерсантЪ".

По его словам, у ЕС был выбор для ответа на нелегальные действия России в отношении Украины: оказать Украине военную помощь, или не делать ничего.

"Было решено ответить дипломатическим путем. Ведь цель санкций — оказать влияние на действия страны. И в этом смысле я убежден, что санкции сыграли превентивную роль. Вспомните: еще три года назад мы слышали не только из уст "независимых" экспертов, но и от серьезных политических деятелей слово "Новороссия". Этот проект должен был охватить чуть ли не значительную часть территории Украины. Но сегодня мы о нем не слышим, и я думаю, что это в том числе и результат действия западных санкций", — сказал он.

Напомнимм, ранее российский экономический эксперт Сергей Гуриев заявил, что санкции Запада вынудили президента РФ Владимира Путина отказаться от идеи "Новороссии".