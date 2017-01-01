Посол объяснила, почему Украине пока не светит визовая либерализация с Британией

Либерализация угрожает Великобритании и безопасности ее граждан, заявила Джудит Гоф.

Украине пока не светит визовая либерализация с Британией 24tv.ua

В Великобритании пока не видят возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время.

Этот вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства — тот самый, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву, заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в интервью изданию "Новое время".

"Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан", — сказала Гоф.

Напомним, сразу же после первого покушения на Осмаева и Окуеву в Киеве, которое было совершено 1 июня 2017 года, член коллегии МВД Антон Геращенко заявлял, что напавший на них киллер получил украинские документы в феврале 2016 года. По данным Геращенко, преступник в течении пяти дней оформил себе паспорт гражданина Украины, заграничный паспорт и справку об идентификационном коде.