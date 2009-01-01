Сербия не принимает никаких мер, чтобы остановить участие ее граждан в боевых действиях на востоке Украины.

Россия использует Сербию, заявил посол Украины russia-insider.com

Российская Федерация использует Сербию для того, чтобы уничтожить Европу.

Об этом в интервью сербскому изданию Balkan Insight заявил посол Украины в Сербии Александр Александрович, сообщает УНИАН.

По его словам, Сербия не принимает никаких мер, чтобы остановить участие ее граждан в боевых действиях на востоке Украины, в то время как Москва "использует Сербию" для боевых действий в других странах.

"Сербия не прилагает достаточных усилий, чтобы решить эту проблему", — отметил Александрович, комментируя поездки сербских граждан в Украину для участия в боевых действиях на Донбассе на стороне российско-оккупационных войск.

Дипломат добавил, что Украина неоднократно обращалась к Сербии по этой проблеме, но эти обращения не привели к результатам.

По его словам, в настоящее время около 300 сербов воюют на Донбассе. Такая деятельность расценивается в Украине как терроризм.

Издание отмечает, что в 2014 году Сербия приняла закон, запрещающий ее гражданам воевать за рубежом.

Александрович отметил, что Сербия игнорирует эту проблему. По мнению дипломата, нынешние связи между Сербией и Россией служат препятствием для решения этого вопроса. "Ни один сербский гражданин не был отправлен в тюрьму за наемническую деятельность (в войне — ред.) против Украины. Если я не прав, я приглашаю сербское правительство опровергнуть мои слова", — сказал посол.

"Эти сербские наемники компрометируют сербский народ в глазах дружественного украинского народа, который никогда не делал ничего плохого против сербов", — подчеркнул Александрович.

"Наши парламентарии не путешествуют в Косово. Мы играем наши футбольные или баскетбольные игры против Косово на нейтральных полях, потому что мы не признаем паспорта Косово. И украинцы не приезжают в Сербию убивать сербов", — подчеркнул дипломат.

Он также рассказал о дестабилизирующей деятельности России на Балканах. "Россия готовит сербских наемников, чтобы убивать украинцев. Россия использовала сербских экстремистов, чтобы осуществить государственный переворот в Черногории. Россия поощряет сербский сепаратизм в Республике Сербской для дестабилизации Боснии и Герцеговины", — сказал Александрович.

"Россия использует сербский фактор для дестабилизации Македонии. Россия играет активную роль в столкновении косовских сербов с косовскими албанцами. Россия продает свои самолеты Сербии, чтобы создать напряжение с Хорватией", — добавил он.

По мнению посла, Россия использует Сербию с целью создания хаоса и разжигания новой войны на Балканах.

"Является ли это тем, чего действительно хочет сербский народ? Вы позволяете России использовать вас для разрушения Европы, которую вы хотите посещать для обучения и работы. В этом нет никакого смысла. Именно поэтому западные политики призвали Сербию не сидеть на двух стульях", — добавил посол.

Напомним, ранее западніе СМИ писали, что Россия разжигает новый конфликт и пытается перекроить границы.