Посол Украины "позитивно пообщался" с Трампом

Чалый отметил, что ключевая задача для Украины сейчас — это обеспечение прямого контакта на высшем уровне.

Валерий Чалый Главред

Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый воспользовался возможностью поговорить с президентом США Дональдом Трампом об отношениях с Украиной.

По его словам, разговор состоялся в позитивном ключе, пишет Укринформ.

"Я воспользовался возможностью коротко поговорить с избранным президентом для того, чтобы вопрос Украины не осталось вне его внимания", — отметил Чалый.

Он уточнил, что разговор состоялся вовремя прединаугурации.

"Я не могу рассказать о сути этого разговора, но могу сказать, что до этого состоялось очень позитивное общение Президента Украины и новоизбранного Президента Трампа. Мой разговор в развитие этого диалога", — прокомментировал дипломат.

Он также отметил, что ключевая задача для Украины сейчас — это обеспечение прямого контакта на высшем уровне.

"Не просто это сейчас сделать, но я считаю нашей задачей иметь такой диалог", — сказал посол.

В этой связи он сообщил, что Посольство уже передало подготовленный Украиной перечень вопросов, "по которым мы хотели бы развивать сотрудничество в сферах наших общих интересов, в том числе из того, что мы можем предложить Соединенным Штатам".

Кроме того, Чалый отметил, что на инаугурационных мероприятиях в пятницу он имел возможность говорить со многими ключевыми фигурами из новой администрации Белого дома.

"Новая команда, которая приходит, является динамичной, энергичной, она стремится к новым достижениям. Поэтому мы должны предложить видение, а не только говорить о контактах", — сказал он.

Дипломат констатировал, что Посольство Украины в США уже длительное время работает с переходной командой Дональда Трампа. Кроме того, Украина сохраняет двухпартийную поддержку в обеих палатах Конгресса США.

По его словам, важно сохранить поддержку Соединенных Штатов, их понимание важности Украины для европейской безопасности и национальных интересов Америки в будущем.

"Сегодня президент Дональд Трамп говорил об интересах Америки в первую очередь. Я могу сказать, как посол Украины, для нас — интересы Украины в первую очередь. Но в том, как найти сочетание, чтобы мы продолжали такое продуктивное сотрудничество, что было у нас раньше, я уверен, у нас будут новые возможности", — подытожил Чалый.

Напомнипм, 20 января избранный президент-республиканец Дональд Трамп принес присягу президента Соединенных Штатов Америки.