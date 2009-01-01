Посол Украины "позитивно пообщался" с Трампом

Чалый отметил, что ключевая задача для Украины сейчас — это обеспечение прямого контакта на высшем уровне.
По его словам, разговор состоялся в позитивном ключе, пишет Укринформ.
"Я воспользовался возможностью коротко поговорить с избранным президентом для того, чтобы вопрос Украины не осталось вне его внимания", — отметил Чалый.
Он уточнил, что разговор состоялся вовремя прединаугурации.
"Я не могу рассказать о сути этого разговора, но могу сказать, что до этого состоялось очень позитивное общение Президента Украины и новоизбранного Президента Трампа. Мой разговор в развитие этого диалога", — прокомментировал дипломат.
Он также отметил, что ключевая задача для Украины сейчас — это обеспечение прямого контакта на высшем уровне.
"Не просто это сейчас сделать, но я считаю нашей задачей иметь такой диалог", — сказал посол.
В этой связи он сообщил, что Посольство уже передало подготовленный Украиной перечень вопросов, "по которым мы хотели бы развивать сотрудничество в сферах наших общих интересов, в том числе из того, что мы можем предложить Соединенным Штатам".
Кроме того, Чалый отметил, что на инаугурационных мероприятиях в пятницу он имел возможность говорить со многими ключевыми фигурами из новой администрации Белого дома.
"Новая команда, которая приходит, является динамичной, энергичной, она стремится к новым достижениям. Поэтому мы должны предложить видение, а не только говорить о контактах", — сказал он.
Дипломат констатировал, что Посольство Украины в США уже длительное время работает с переходной командой Дональда Трампа. Кроме того, Украина сохраняет двухпартийную поддержку в обеих палатах Конгресса США.
По его словам, важно сохранить поддержку Соединенных Штатов, их понимание важности Украины для европейской безопасности и национальных интересов Америки в будущем.
"Сегодня президент Дональд Трамп говорил об интересах Америки в первую очередь. Я могу сказать, как посол Украины, для нас — интересы Украины в первую очередь. Но в том, как найти сочетание, чтобы мы продолжали такое продуктивное сотрудничество, что было у нас раньше, я уверен, у нас будут новые возможности", — подытожил Чалый.
Напомнипм, 20 января избранный президент-республиканец Дональд Трамп принес присягу президента Соединенных Штатов Америки.