Посол Украины встретился с Волкером, обсудили последствия агрессии России

Дипломаты, в частности, поговорили о дальнейших шагах для восстановления территориальной целостности нашей страны.

Флаги США и Украины, иллюстрация telegraf.com.ua

Посол Украины в СШАвстретился со специальным представителем Госдепартамента Штатов по нашей стране

Об этом говорится на странице в Facebook посольства Украины в США.

По его данным, дипломаты обсудили ситуацию, вызванную российской агрессией на Донбассе.

Также они поговорили о дальнейших шагах для восстановления суверенитета и территориальной целостности украинского государства, в частности, путем введения миротворческой миссии под эгидой ООН.

Ранее сообщалось, что в Сербии Курт Волкер провел встречу с помощником президента России Владимира Путина — Владиславом Сурковым, в ее ходе они обменялись мнениями по обстановке на востоке Украины.