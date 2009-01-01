Сегодня, 11:51 RSS

Посол Украины встретился с Волкером, обсудили последствия агрессии России

Сегодня, 10:40

Дипломаты, в частности, поговорили о дальнейших шагах для восстановления территориальной целостности нашей страны.

Украина, США
Флаги США и Украины, иллюстрация telegraf.com.ua
Посол Украины в США Валерий Чалый встретился со специальным представителем Госдепартамента Штатов по нашей стране Куртом Волкером.

Об этом говорится на странице в Facebook посольства Украины в США.

По его данным, дипломаты обсудили ситуацию, вызванную российской агрессией на Донбассе.

Также они поговорили о дальнейших шагах для восстановления суверенитета и территориальной целостности украинского государства, в частности, путем введения миротворческой миссии под эгидой ООН.

Ранее сообщалось, что в Сербии Курт Волкер провел встречу с помощником президента России Владимира Путина — Владиславом Сурковым, в ее ходе они обменялись мнениями по обстановке на востоке Украины.

Теги:  
Украина, Россия, США, Чалый, Волкер, ООН, миротворцы
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...