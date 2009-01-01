Посол Украины встретился с Волкером, обсудили последствия агрессии России

Дипломаты, в частности, поговорили о дальнейших шагах для восстановления территориальной целостности нашей страны.
Об этом говорится на странице в Facebook посольства Украины в США.
По его данным, дипломаты обсудили ситуацию, вызванную российской агрессией на Донбассе.
Также они поговорили о дальнейших шагах для восстановления суверенитета и территориальной целостности украинского государства, в частности, путем введения миротворческой миссии под эгидой ООН.
Ранее сообщалось, что в Сербии Курт Волкер провел встречу с помощником президента России Владимира Путина — Владиславом Сурковым, в ее ходе они обменялись мнениями по обстановке на востоке Украины.