Посол уверен, что мир не признает выборы Путина в Крыму

Посол Дмитрий Кулеба считает, что сейчас "мы стоим на пороге появления еще одного нелегитимного президента, то есть Путина".

Владимир Путин. Reuters

Выборы президента Российской Федерации в аннексированном Крыму не получат никакого международного признания. По сути мы стоим на пороге появления еще одного нелегитимного лидера страны, то есть Владимира Путина.

Такое мнение высказал постоянный представитель Украины при Совете Европы, посол Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает Укринформ.

"По системе украинской дипломатии уже пошли все необходимые поручения и, в том числе, я их получил как посол в Страсбурге относительно наших шагов, которые мы должны предпринять, чтобы выборы в Крыму не были признаны ни одной стороной, и чтобы они считались нелегитимными.

По большому счету, мы же стоим на пороге появления еще одного нелегитимного президента, то есть Путина. Как далеко пойдут наши партнеры в непризнании результатов этих выборов, я не знаю. Очевидно, это будет решать каждая страна. Я очень сомневаюсь, что они решат не признавать легитимность Путина в целом. Но я более чем убежден, что будут сделаны четкие акценты и что выборы в Крыму не получат ни международного признания", — сказал Кулеба.

Дипломат считает, что такое непризнание будет похожим на политику, которую западный мир имплементировал в отношении балтийских стран, когда не признавалась аннексия Латвии, Литвы и Эстонии, но при этом сотрудничество с Советским Союзом не прекращалось.

В то же время Кулеба отметил, что сейчас в Крыму наблюдается недовольство местных жителей политикой российской власти.

"Они превратили Крым в вопрос пиара. По информации, которая есть у меня, ситуация в Крыму очень нездоровая с точки зрения разочарования местных жителей действиями России как власти. Поэтому Путин отправляется туда (в Крым в день голосования, - ред.). Недаром же они выборы перенесли на дату аннексии Крыма — для того, чтобы максимально придать этому символизм и подчеркнуть заслугу лично Владимира Путина в достижении этого результата", — сказал Кулеба.

Ранее Центризбирком РФ зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост президента.