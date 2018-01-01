Постпред Украины при ООН предупредил: Крым становится горячей точкой

Подконтрольный России полуостров несет угрозу европейской безопасности, подчеркнул Ельченко.
РФ начинает готовить почву для размещения на полуострове ядерного оружия, расконсервируются старые места его хранения, все это очень серьезно, рассказал дипломат в интервью "Голосу Америки".
"… то есть Крым уже начинает становиться такой горячей точкой не только в том смысле, что он незаконно аннексирован, а и в том, что он несет угрозу европейской безопасности и не только в регионе Черного моря, а намного шире", — отметил собеседник.
Ранее народный депутат, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев говорил, что два источника, несвязанных между собой, сообщили о размещении Россией в Крыму шести ядерных боеголовок.