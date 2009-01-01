Посягательство на суверенитет Украины. ГПУ вызвала на допрос заместителей Шойгу

Высокопоставленные представители российского оборонного ведомства должны явиться на допрос в Генпрокуратуру 26 сентября.

Сергей Шойгу inforesist.org

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос двух высокопоставленных должностных лиц Минобороны РФ и заместителя главнокомандующего ВМФ, подозреваемых в посягательстве на суверенитет Украины.

Об этом идет речь в повестках, опубликованных на сайте ГПУ.

Повестки были направлены заместителям главы Минобороны РФ Дмитрию Булгакову и Николаю Панкову, а также бывшему командующему Черноморского флота РФ, а ныне заместителю главнокомандующего ВМФ РФ Александру Федотенкову.

Высокопоставленные представители российского оборонного ведомства должны явиться на допрос в Генпрокуратуру 26 сентября. В отношении них открыты уголовные производства по ряду статей, включая ч. 3 ст. 110 УК "Посягательство на территориальную целостность Украины", ч. 1 ст. 111 УК "Деяние, умышленно совершенное во вред суверенитету Украины", ч. 2 ст. 437 УК "Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны", ч. 2 ст. 28 УК "Совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору", ч. 4-5 ст. 27 УК "Соучастие в преступлении".

Напомним, ранее начальник Генштаба РФ получил повестку на допрос в военную прокуратуру Украины.