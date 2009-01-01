Посыпать пеплом головы еще рано. Почему резолюция ПАСЕ не отменит политсанкции против России

Нашей делегации в ПАСЕ пожелаем агрессивной и эффективной работы, пишет Олег Пономарь.

Олег Пономарь Facebook Олега Пономаря

Одобренная вчера, 11 октября, Парламентской ассамблеей Совета Европы, является размытой и ни к чему не обязывающей.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Я думал, что мы уже эту стадию паникерства прошли. Все помнят, что похожие истории возникали ранее с ЕС, который каждые полгода продлевает экономические санкции против РФ, и каждые полгода у нас раньше была ФБ-цунами — санкции не продлят. Но санкции исправно продлеваются", — напомнил политический аналитик.

"У ПАСЕ также действуют политические санкции в отношении РФ в виде того, что РФ отстранена от работы ПАСЕ. Данные политические санкции должны быть пересмотрены в январе. А вчера ПАСЕ приняла очень общую и размытую, ни к чему не обязывающую резолюцию, которая может открыть путь к возвращению РФ в ПАСЕ, а может — и не открыть", — объяснил обозреватель.

По его словам, для открытия такого пути нужно менять регламент, что является непростым делом. "Но наши СМИ решили на ровном месте (за три месяца до) разогнать цунами. Так вот, я думал, что у нас уже выработался определенный иммунитет на такие вещи. Оказывается — нет", — иронизирует политолог.

"Нашей делегации в ПАСЕ пожелаем агрессивной и эффективной работы в оставшееся до января время. Но посыпать пеплом головы еще очень рано", — подчеркнул Олег Пономарь.

"Динозавра можно и не встретить", — напомнил он бородатый анекдот.

Напомним, в июне 2014-го заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы прошло без российской делегация, поскольку ее до конца года лишили права голоса из-за нагнетания ситуации в Украине.

Спустя полгода — в конце января 2015-го профильный комитет по мониторингу ПАСЕ поддержал поправку к проекту резолюции, согласно которой делегация РФ лишается права голоса и не может быть представленной в руководящих органах Ассамблеи.

После этого политические санкции против России продлялись каждые полгода.

Также напомним, ранее обозреватель объяснил, что значит заявление президента Чехии по Крыму и назвал его "хорошим сигналом".