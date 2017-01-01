Потанцуем. Визит Порошенко на Венский бал в Австрию обойдется бюджету в кругленькую сумму

По официальным данным, только за перелет необходимо будет заплатить около 800 тысяч гривен.

Венский бал Фото: Getty Images

Украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко 8 февраля намерена вылететь с государственным визитом в Австрию

По информации пресс-службы главы государства, по личному приглашению президента Австрии Александра Ван дер Беллена украинский лидер посетит Венский бал.

"Венский оперный бал — ежегодное государственное мероприятие, в котором принимает участие руководство страны. Президент Австрии имеет привилегию пригласить на это мероприятие главу одного из государств как личного гостя", – говорится в сообщении.

В Австрию Порошенко приедет с официальным визитом, поэтому в планах главы государства – обсуждение ситуации на Донбассе, укрепление санкций в отношении России, а также развитие торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества между странами.

Согласно информации Единого веб-портала использования публичных средств, только авиаперелет украинской делегации в Австрию и обратно обойдется налогоплательщикам в 798 тысяч 982 гривны. Эта сумма, которую получит за свои услуги авиапредприятие "Украина".

Напомним, ранее украинский социум взбудоражила новость о том, что рождественские каникулы Порошенко инкогнито провел вместе с семьей на дорогом курорте Мальдивских островов.