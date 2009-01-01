Потерь нет. В штабе АТО рассказали, как прошли сутки на фронте

Вчера на Донбассе террористы более 10 раз открывали огонь.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что наши бойцы восемь раз ответным огнем принуждали врага прекратить вооруженные провокации.
На Мариупольском направлении противник дважды бил по укреплениям сил АТО из 120-мм минометов возле Водяного, по защитникам Верхнеторецкого — из 82-мм минометов, на подступах к Красногоровке террористы применили противотанковые гранатометы и пулеметы.
На Луганском направлении под минометным огнем оказались опорные пункты наших воинов возле Трехизбенки, неподалеку Луганского и Новолуганского злоумышленники стреляли из гранатометов.
На Донецком направлении неспокойно было в районе Авдеевки, там вечером враги на протяжении часа обстреливали украинские позиции из пехотного вооружения.
Ранее стало известно, что вблизи захваченного Донецка — в поселке Пески — боевики во время артиллерийского обстрела попали в санитарный автомобиль наших воинов. Узнать больше об инциденте можно здесь.