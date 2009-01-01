Потерь нет. В штабе АТО рассказали, как прошли сутки на фронте

Вчера на Донбассе террористы более 10 раз открывали огонь.

Боевики на Донбассе, иллюстрация sprotyv.info

В зоне АТО на Донбассе за прошлые сутки, 6 ноября, боевики 13 раз нарушили— открывали огонь на трех направлениях, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что наши бойцы восемь раз ответным огнем принуждали врага прекратить вооруженные провокации.

На Мариупольском направлении противник дважды бил по укреплениям сил АТО из 120-мм минометов возле Водяного, по защитникам Верхнеторецкого — из 82-мм минометов, на подступах к Красногоровке террористы применили противотанковые гранатометы и пулеметы.

На Луганском направлении под минометным огнем оказались опорные пункты наших воинов возле Трехизбенки, неподалеку Луганского и Новолуганского злоумышленники стреляли из гранатометов.

На Донецком направлении неспокойно было в районе Авдеевки, там вечером враги на протяжении часа обстреливали украинские позиции из пехотного вооружения.

Ранее стало известно, что вблизи захваченного Донецка — в поселке Пески — боевики во время артиллерийского обстрела попали в санитарный автомобиль наших воинов. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: Військове телебачення України