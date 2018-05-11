"Потеряла 17 килограмм, перенесла операцию". Сестра Савченко рассказала о самочувствии нардепа

Народная избранница сейчас весит 68 килограмм, отметила ее родственница.

Надежда Савченко чувствует себя нормально, сообщила ее сестра УНИАН

Сестра арестованного народного депутата Надежды Савченко сообщила, что политик потеряла 17 килограмм и перенесла операцию на зубе.

Народная избранница чувствует себя нормально, рассказала ее родственница "Украинской правде".

"Надежда (весит — Ред.) 68 кг сейчас. Она была 85, сейчас 68. Она принимает активно витамины и некоторые другие препараты, как кальций коралловый в таблетках, поскольку ей сделали операцию на зубе. А принимать антибиотики без витаминов нельзя", — отметила собеседница.

Савченко подчеркнула, что у сестры "покрошились зубы еще во время голодовки в России, и она их так и не успела сделать". "Сейчас ей сделали операцию. Она была на прошлой неделе (30 апреля — 6 мая — Ред.). Сейчас Надежда чувствует себя нормально", — добавила родственница.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день народная избранница объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить политика за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз она прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку. В мае стало известно, что нардеп осталась без адвокатов.

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