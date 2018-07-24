"Повезли Надю назад": адвокат рассказал, почему провались проверка Савченко на полиграфе

Причин происшедшего он назвал две.

Почему сорвалась проверка Савченко на полиграфе. comments.ua

"Экспертиза не состоялась. Повезли Надежду назад (в следственный изолятор)", – цитирует "Украинская правда" одного из защитников нардепа Александра Шадрина.

Причин происшедшего он назвал две:

защитника Савченко на допрос не допустили – заявление о препятствовании законной деятельности адвоката уже подано в полицию;

те вопросы, о которых ходатайствовала Савченко, ставить не хотели – она просила изменить формулировку уже заданных ранее вопросов.

"Следователь там где-то некорректно формулировал вопрос. Например, она же как военное лицо по роду службы сталкивалась с оружием. Поэтому, понятно, что у нее будет реакция на слово оружие. Они реакции на эти вопросы толкуют именно как на причастность к каким-то уголовным преступлениям. Чтобы не было таких искаженных результатов, Надежда и сформулировала эти вопросы более корректно", – пояснил адвокат.

Пока что защита депутата о новом допросе на полиграфе ходатайствовать не будет – пока не получит "какие-то письменные ответы по ситуации, имевшей место сегодня".

При этом Шадрин уточнил, что Саченко продолжает начатую 13 июля голодовку.

Напомним, нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к терактам и к насильственной смене власти. 23 марта в Киеве суд постановил взять ее под стражу без права внесения залога.

В начале апреля в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.

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