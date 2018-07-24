"Повезли Надю назад": адвокат рассказал, почему провались проверка Савченко на полиграфе

Причин происшедшего он назвал две.
"Экспертиза не состоялась. Повезли Надежду назад (в следственный изолятор)", – цитирует "Украинская правда" одного из защитников нардепа Александра Шадрина.
Причин происшедшего он назвал две:
"Следователь там где-то некорректно формулировал вопрос. Например, она же как военное лицо по роду службы сталкивалась с оружием. Поэтому, понятно, что у нее будет реакция на слово оружие. Они реакции на эти вопросы толкуют именно как на причастность к каким-то уголовным преступлениям. Чтобы не было таких искаженных результатов, Надежда и сформулировала эти вопросы более корректно", – пояснил адвокат.
Пока что защита депутата о новом допросе на полиграфе ходатайствовать не будет – пока не получит "какие-то письменные ответы по ситуации, имевшей место сегодня".
При этом Шадрин уточнил, что Саченко продолжает начатую 13 июля голодовку.
Напомним, нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к терактам и к насильственной смене власти. 23 марта в Киеве суд постановил взять ее под стражу без права внесения залога.
В начале апреля в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.
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