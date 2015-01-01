"Повна халепа". Волонтер рассказал, чего катастрофическая не хватает силам АТО

Украинской армии больше не нужны каски и бронежилеты, говорит Виталий Дейнега.

Виталий Дейнега Главред

Даже на, украинским Вооруженным силам не хватает некоторых важнейших вещей — но это не носки, не каски и не бронежилеты.

Об этом основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега рассказал на чате в "Главреде".

"Скажу честно, мне не очень импонируют мужчины, которые не могут купить себе носки. Что касается потребностей, то больше не нужны каски и бронежилеты. Форму тоже дает страна, хотя качество ее вызывает вопросы (она хуже формы стран НАТО). Поэтому проблема одежды и средств индивидуальной защиты практически решена", — говорит Виталий.

"До сих пор является проблемой колесная техника. Танки мы плюс-минус отремонтировали, но пока не на чем возить для них снаряды. Катастрофически не хватает джипов, на которых бы военные могли передвигаться быстро и маленькими группами, вывозить раненых и проводить осмотр позиций", — продолжает волонтер.

"В Советской армии они не были предусмотрены, поэтому по штату на бригаду в 5000 человек у нас "положено" иметь целых пять УАЗиков, которые постоянно ломаются", — посетовал он.

"Никуда не исчезла проблема тепловизоров, просто благодаря волонтерам и том, что государство начало их покупать, эта проблема стала меньше. К большому сожалению, до сих пор есть позиции, на которых люди воюют на слух, и до сих пор имеются разведывательные группы, которые ночью идут наощупь и надеются, что облака не закроют луну", — рассказывает создатель фонда.

"Я всегда говорю одну и ту же вещь Америка доминирует в военном плане над миром, потому что видит ночью, обладает высокоточным оружием и имеет высокий уровень подготовки солдат. У нас же довольно плохо с первым и вторым, и "повна халепа" с третьим", — резюмировал волонтер.

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Напомним, ранее волонтер объяснил, почему стена между Украиной и ЛДНР не решит проблему Донбасса.

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