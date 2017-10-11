Поздно "торговать". У Кремля остается только один вариант по Крыму — финансист

РФ вероломно напала на Украину, подчеркнул Слава Рабинович.

Флаг России в Крыму, иллюстрация Reuters

Российский финансист и блогерзаявил, что РФ поздно "торговать", у Кремля остается только один вариант — вернуть полуостров Украине.

Об этом он рассказал "Апострофу", комментируя высказывание президента Чехии Милоша Земана.

В то же время эксперт подчеркнул, что наша страна не предлагала России продать Крым.

"РФ вероломно напала на Украину, незаконно, преступно аннексировала Крым и нарушила с полдюжины международных двусторонних или многосторонних договоров, соглашений, которые подписала", — отметил собеседник.

По его словам, в документах стоит подпись не только бывшего российского президента Бориса Ельцина, но и нынешнего — Владимира Путина. "Например, такой договор, как о границе между РФ и Украиной, который Путин сам подписывал, и он был ратифицирован при путинском правлении", — добавил блогер.

"Все эти договора никоим образом не прекращены. Они действуют, просто Россия грубейшим образом их нарушила. Соответственно, поздно "торговать" Крымом", — утверждает аналитик.

Напомним, 10 октября во время выступления на сессии ПАСЕ Милош Земан предложил Украине договориться с РФ о финансовой или нефтегазовой компенсации за аннексированный Крым. Позже премьер Чехии Богуслав Соботка сказал, что заявление президента контрастирует с внешней политикой правительства государства.