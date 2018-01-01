"Поздравление особого кондитера". Тимошенко сделала сырники и потроллила Порошенко: видео

Лидер "Батькивщины" решила "блеснуть" острумием и юмором.

Тимошенко на кухне facebook.com / YuliaTymoshenko

Нардеп и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко "примерила на себя" образ кулинарного блоггера и потроллила президента Петра Порошенко.

Политик записала видеоурок по приготовлению сырников – "по случаю Дня кондитера" − и опубликовала его на своей Facebook-странице.

"Так же, как и вареники, как и борщ, сырники является частью нашего национального ДНК", - с заметным пафосом сказала Тимошенко, и добавила, что особый рецепт сырников "испокон веков передается в ее семье". Но лично она готовит его диетическую версию, практически без муки и со стевией вместо сахара.

Закончила Тимошенко свой видеоурок "обращением к одному особому кондитеру", как бы намекая на Петра Порошенко.

"Я также хочу поздравить одного очень известного политика с этим славным праздником (Днем кондитера - "Главред") и напомнить ему, что ему пора возвращаться в профессию", − подытожила она.

Напомним, что ранее Юлия Тимошенко признавалась в том, что применение ее кулинарных талантов ограничивается варкой куриных яиц.

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