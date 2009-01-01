"Позиции Трампа и Тиллерсона слабеют". Политолог назвал, кто представляет реальное руководство США

Настроения в США сейчас такие, что любая попытка эскалации конфликта со стороны РФ будет встречена очень жестко, заявил Пионтковский.

Петр Порошенко и Джеймс Мэттис УНИАН

Во время военных учений "Запад-2017" можно ждать попытки эскалации конфликта, однако это является обычной тактикой РФ по запугиванию Запада.

Об этом заявил российский политологАндрей Пионтковский в комментарии gordonua.

Он отметил, что таким образом Москва хочет заставить западные страны смягчить свою переговорную позицию и пойти на компромисс с Россией.

"Однако настроения в США сейчас такие, что любая попытка эскалации конфликта со стороны РФ будет встречена очень жестко. Прежде всего — немедленным предоставлением летального оборонительного оружия Украине. О чем уже стороны фактически договорились. И если РФ в ходе учений "Запад-2017" решится на эскалацию, никакие Трамп и Тиллерсон не помешают предоставлению оружия Украине", — отметил Пионтковский.

По его словам, глава Пентагона Джеймс Мэттис и спецпредставитель Госдепа Курт Волкер являются представителями "реального руководства" США, которое принимает решения, связанные с Украиной.

"Сейчас Мэттис с Волкером — это лицо США в данном вопросе. Они представляют реальное руководство Соединенных Штатов. Полностью скомпрометировавшие себя связями с РФ Трамп и путинский орденоносец Тиллерсон фактически отстранены от принятия решений по Украине. Именно эти два человека в американском истеблишменте выступают против предоставления украинской стороне летального оружия. Однако их позиции слабеют с каждым днем. Основной аргумент поставок американского оружия в Украину — предотвращение масштабной российской агрессии, повышение ее цены, чтобы она стала неприемлемой для РФ", — подчеркнул Пионтковский.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил об угрозе вторжения войск РФ в Украину из Беларуси.