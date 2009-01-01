Правнучка Хрущева объяснила, почему Трамп больше тянется к Путину, чем к Украине

Президенту РФ удобно, что американский лидер его постоянно превозносит, считает политолог.

Владимир Путин Reuters

Президент СШАлюбит власть, проявления силы, поэтому его автократическая душа, скорее, тянется к главе РФ, чем к Украине.

Об этом политолог, профессор университета "Новая школа" в американском Нью-Йорке, правнучка первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева — Нина — рассказала в комментарии "Гордону".

В то же время она подчеркнула, что российский лидер играет на свою публику.

"Очень сочувствую Украине. Не думаю, что Трамп — сторонник небольших стран. Он любит власть, проявления силы, и поэтому его автократическая душа, скорее, тянется к Путину, чем к Украине", — заявила эксперт.

По ее словам, президенту России удобно, что тот его постоянно превозносит. "Ведь он ругается практически со всеми, ругает всех, включая союзников, но, тем не менее, Путина не отдает. Путину это приятно. Он любит, чтобы его любили", — добавила политолог.

"Для него как бывшего кагэбиста, идея, что он мог нарушить процессы американской демократии, очень почетна, даже если она никакого отношения к реальности не имеет. Но как человек умный, он не может не понимать, что ждать от Трампа последовательности невозможно", — считает Хрущева.

"Я думаю, что Путину Трамп просто попался под руку, и как опытный кагэбист он не мог это не использовать, но вообще-то ему было бы комфортно работать с Хиллари Клинтон (кандидат на пост президента США от Демократической партии — ред.). Он точно знает, как с ней общаться. А с Трампом нет", — отметала профессор.

Ранее российский оппозиционер Михаил Ходорковский говорил, что Владимир Путин себя исчерпал, в РФ внутри общества нарастают конфликты. Ознакомиться с его мнением можно здесь.