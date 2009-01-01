"Правосек"-русофоб и "день карателя". Журналисты назвали самые яркие фейки росСМИ

Пропагандисты даже придумали новое "пророчество Ванги".

Пропагандисты выдумывали истории о ситуации на Донбассе фото: news.sarbc.ru

продолжили выдумывать нелепые истории о ситуации в Украине, в частности, на Донбассе, за последние несколько недель пропагандисты сочинили несколько забавных фейков.

ТСН.uа собрал самые яркие истории.

В частности, так называемые журналисты врали о ситуации в Авдеевке Донецкой области.

"Горячая" Авдеевка

На сайте телеканала Минобороны РФ — "Звезда" — появилась публикация с заголовком "ВСУ возобновили обстрел Авдеевки" (на самом деле под городом боевики неоднократно атаковали позиции сил АТО и понесли серьезные потери — ред.).

Фейк, опубликованный на сайте телеканала Минобороны РФ — "Звезда" Скриншот с сайта tvzvezda.ru

"Правосек"-русофоб

Сотрудники российского информагентства Anna news на скорую руку "состряпали" видеофейк о том, как в Краматорске Донецкой области "правосек" с автоматом в руках учит детей в школе "убивать в себе русского".

Как сообщает голос за кадром, видео якобы прислал один из читателей. "В украинских школах не ходят вооруженные люди, иначе информация об этом уже давно была бы известна, проверена и появилась бы во всех СМИ Украины", — говорится в статье.

Кроме того, настоящий представитель "Правого сектора" вряд ли стал бы рисовать эмблему полка "Азов", которую на видео можно увидеть на доске рядом с флагом. Да и сам "класс" выглядит пустым и ненастоящим — в нем нет никаких привычных для такого места атрибутов.

Примечательно, что этот фейк построен на предыдущей провокации с газетой "Кропивач". Информация о том, что такие газеты раздавали школьникам в Краматорске появились еще в ноябре 2016 года.

Такие газеты якобы раздавали школьниками в Краматорске Скриншот с сайта tsn.ua

Праздник "карателя"

РосСМИ называли День украинского добровольца, который Верховная Рада постановила отмечать 14 марта, "днем карателя" или "праздник Парубия (спикер парламента Андрей Парубий — ред.)".

РосСМИ придумали свое название новому украинскому празднику Скриншот с сайта tsn.ua

Также в изданиях РФ прокатилась волна публикаций, в которых инициаторов постановления — депутатов межфракционного объединения "Самооборона Майдана" — называли "боевиками Майдана", а Герою Украины, покойному генералу Сергею Кульчицкому (его именем назвали один из добробатов), приписывают обещания отравить колодцы и залить Донбасс кровью.

Нападающий под прицелом

Вокруг украинского нападающего Романа Зозули, который подписал контракт с испанским клубом, разгорелся скандал после того, как он приехал в Испанию в футболке с изображением трезубца.

Местные журналисты перепутали изображение официального Герба Украины с символикой "Правого сектора" и назвали спортсмена "нацистом". Волну возмущения и травли украинца активно подхватили испанские ультрас.

Существует мнение, что развертыванию этого скандала способствовали россияне. В частности, министр иностранных дел Павел Климкин говорил, что провокационная кампания против футболиста исходила от России.

Украина не в Сети

В конце января сепаратистский сайт "Русская весна" опубликовал "новость" о том, что в феврале Украина якобы останется без Интернета.

В статье говорится, что "провайдеры отключат пользователям доступ к Сети из-за передела рынка Интернет-услуг". По "прогнозам" пророссийских пропагандистов, украинцы должны были сидеть без Интернета 3, 11-12 и 20 февраля.

Примечательно, что в публикации автор ссылается на данные "Национального бюро расследований Украины", процесс создания которого был начат еще в 1997 году, однако не завершился. Вместо него в создано Госбюро расследований, но оно еще не запущено.

Еще один фейк о ситуации в Украине Скриншот с сайта rusvesna.su

Россияне "вангуют"

На сайте российского телеканала НТВ появился сюжет о якобы "тайном пророчестве Ванги", которое только сейчас было "раскрыто родственниками прорицательницы".

Авторы придумали "пророчество" для Украины: "Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет". Его "толкователи" убеждены, что речь идет о политиках Виталие Кличко, Петре Порошенко, Юлии Тимошенко и Арсение Яценюке.

Ранее сообщалось, что с 2015-го по 2017-й год разными способами были уничтожены девять лидеров боевиков самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Узнать больше об инцидентах можно здесь.

Видео: Anna News, НТВ