Правозащитники объяснили, почему в Крыму оккупанты усилили преследования крымских татар

РФ должна "уважать законы, которые действовали в Крыму на момент начала оккупации", подчеркнули в Human Rights Watch.

Флаг России в Крыму, иллюстрация Reuters

оккупанты усилили преследованияс очевидной целью полностью подавить инакомыслие на полуострове.

Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch, пишет РБК-Украина.

По данным агентства, правозащитники считают, что РФ должна "уважать законы, которые действовали в Крыму на момент начала оккупации".

"Российские власти в Крыму постоянно преследуют крымских татар за их громкую оппозицию к российской оккупации с момента ее начала в 2014 году", — сказал директор Human Rights Watch по странам Европы и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Управленец добавил, что власти России изображают "активных крымских татар как экстремистов и террористов, а также заставила многих к бегству и создала условия, чтобы те, кто решил остаться, никогда не чувствовали себя свободными выражать их мысли".

"… с начала 2015 года российские власти арестовали по меньшей мере 26 человек по обвинению в причастности к исламистскому движению "Хизб ут-Тахрир", которое является в РФ запрещенным с 2003 года", — отметили в организации.

Ранее нардеп, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев говорил, что 14 ноября Генеральная ассамблея ООН планирует рассмотреть резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.