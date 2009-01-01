"Правый сектор", "Свобода" и "Нацкорпус" предъявили ультиматум властям и зажгли дымовые шашки под Радой

Участники марша, кроме прекращения торговых отношений с оккупированными территориями Донбасса, требуют разрыва дипотношений с РФ.

Во время проходящего под стенами Верховной Рады митинга лидеры "Правого сектора", ВО "Свобода" и "Национального корпуса" объявили ультиматум властям, который огласил лидер "Свободы" Олег Тягнибок.

На митинге перед участниками Марша национального достоинства Тягнибок заявил, что "депутаты-националисты пойдут в парламент и зачитают ультиматум властям", сообщает УНИАН.

"Наша "красная линия" для них: никакой торговли с оккупантом и оккупированной территорией; забудьте продавать стратегические предприятия; не быть торговле украинской землей; против уничтожения украинской нации путем повышения тарифов и отмены стипендий; мы — за полную перезагрузку власти — выборы парламента и президента", — заявил он.

А внефракционный нардеп и лидер "Национального корпус" ("Азов") Андрей Билецкий в Раде зачитал депутатам требования участников Марша национального достоинства, сообщает 112.ua.

"Я говорю от имени работающей и воюющей Украины, одну из которых вы уничтожаете сейчас, а другую меняете. Кучка миллионеров и миллиардеров, многие из которых присутствуют здесь, фактически узурпировали всю власть в Украине. Президент, правительство, большинство парламента принадлежат к одной и той же клике. Вы представляете нашу страну на международной арене, хотя народ не уполномочивал вас на это. Дело ваших рук — это приватизация и распродажа страны. Это голод украинцев через тарифы, безработица и обнищание. Это униженность, капитуляция и сдача территорий Кремлю. Мы, украинские националисты, объединим свои усилия для того, чтобы противостоять вооруженному оккупанту на востоке и финансовому диктату с Запада. Но главное, в первую очередь, для того, чтобы уничтожить эту власть, которая по ошибке называется украинской. Как государственники мы требуем нового политического курса, должен опираться на приоритет национальных интересов", — заявил Билецкий.

Среди требований участников марша, кроме прекращения торговых отношений с оккупированными территориями Донбасса, — разрыв дипломатических отношений с РФ.

"Мы не допустим приватизации стратегических предприятий, продажи сельскохозяйственных земель, ежеквартального роста цен на коммунальные услуги. Мы требуем разрыв дипломатических отношений с РФ. И, в конце концов, требуем реального действенного механизма импичмента президента и отзыва депутатов ... Я вам обещаю, если вы вздумаете не выполнить, у нас хватит смелости, сил и решимости распустить эту ВР. Поверьте, мы это сделаем", — заявил лидер "Азова".

Ранее сообщалось, что организаторы намерены выдвинуть ряд требований к власти, среди которых снижение тарифов на коммунальные услуги, требование не приватизировать государственные предприятия, оставить мораторий на продажу земли, прекратить торговлю с оккупированными территориями.

Судя по опубликованным в Сети фото, участники митинга зажгли дымовые шашки под Радой, после чего разошлись.

фото: Facebook Кристины Бевз