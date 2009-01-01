Прерванный визит: о чем Порошенко договорился в Берлине?

Порошенко получил от Меркель заверения в готовности поддерживать процесс реформирования Украины и высокие оценки за уже достигнутые результаты.

УНИАН

Во время встречи с Ангелой Меркель Петр Порошенко акцентировал на необходимости найти возможность заставить Россию соблюдать Минские договоренности, сохранении санкций, а при необходимости и их усиления. В ответ услышал заверения в том, что смягчение санкционного воспитания Кремля в Евросоюзе пока не планируют. Санкции пролонгированы до июля, и говорить об их отмене, особенно на фоне обострения на Донбассе, нет никаких оснований. Канцлер Германии вынуждена была констатировать, что режим прекращения огня на востоке Украины не действует, и выразила обеспокоенность ситуацией на линии разграничения. Очевидно, в ближайшее время стоит ожидать активизации работы в "нормандском формате" и усиления давления на Украину в поиске возможностей заморозить конфликт.

Президент Украины Петр Порошенко и президент Бундестага ФРГ Норберт Ламмерт УНИАН

Нынешняя активизация боевиков на Донбассе не случайно началась после безрезультатного телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, в ходе которого в Кремле ожидали получить четкие сигналы о потеплении отношений. Новый американский президент не спешит давать однозначный ответ на крайне беспокоящий Москву вопрос об отмене санкций. Поэтому для решения этой проблемы Путин по традиции решил действовать ассиметрично — играть мускулами и бряцать оружием. А заодно поднажать на более слабое звено — Евросоюз, для которого угроза полномасштабной войны у границ является стимулом к действию. Да и временную паузу, взятую администрацией Трампа для выработки позиции по агрессии России в Украине, хозяин Кремля попытается использовать в свою пользу.

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Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель УНИАН

Стоит признать, что санкционный кнут остается единственным действенным способом принуждения Путина к миру, который готовы применить в ЕС. И нынешний объем ограничений — это предел, консенсуса по которому удалось достичь с трудом. Попытки предпринять дополнительные меры в нынешние непростые для Европы времена обречены на провал, к тому же могут спровоцировать дополнительные проблемы. Поэтому Берлин и Париж вынуждены будут искать другой путь для тушения пожара на востоке Украины — уговаривать Киев пойти на уступки. Видимо, наполовину обновленная пара переговорщиков Габриэль—Эро вскоре начнет активно курсировать между Киевом и Москвой с не слишком привлекательными для украинской стороны предложениями. Под аккомпанемент громких заявлений из Кремля о необходимости в срочном порядке усадить за стол переговоров киевскую власть и представителей ОРДЛО.

В Берлине Порошенко говорил также о необходимости ускорить предоставление Украине безвизового режима с ЕС и ратификации Соглашения об ассоциации, которое поставили на почти годовую паузу Нидерланды. Но четких сроков по реализации этих решений он не получил. По наиболее оптимистичным прогнозам положительного ответа следует ожидать до лета. Зато Порошенко получил от Меркель заверения в готовности поддерживать процесс реформирования Украины и высокие оценки за уже достигнутые результаты. Канцлер Германии также отметила, что наша страна выполнила все требования МВФ, хотя они и были непростыми. Правда, четвертого транша кредита от Фонда в Киеве уже заждались. Меркель пообещала и впредь помогать советами и практическими шагами. Что касается рекомендаций, то речь, видимо, идет преимущественно о дистанционном консультировании, поскольку в составе иностранных советников руководителей страны немецких пока нет, преимущественно поляки.

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Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель УНИАН

Во время встреч с представителями немецкого бизнеса Порошенко рапортовал об улучшении инвестиционного климата в Украине и призывал их вкладывать свои капиталы в нашу экономику. Отметил 20% рост товарооборота между странами и укрепление экономического сотрудничества. А вот чем закончился разговор с Ангелой Меркель по поводу проекта "Северный поток-2", который подрывает транзитный потенциал Украины, пока не сообщил. Скорее всего, убедить канцлера приложить руку к блокированию строительства газопровода пока не удалось. Впрочем, у "Газпрома" с его реализацией уже есть проблемы, как минимум финансового характера, поскольку европейские компании отказались от долевого участия, и российский газовый монополист вынужден строить за свои деньги.

В Берлине Порошенко заверили в приверженности Минским договоренностям и, очевидно, в ближайшее время предпримут меры по активизации усилий для достижения прогресса в их реализации. Во всяком случае, Путин со своей стороны подготовил для этого почву. Можно не сомневаться, что обеспокоенность возобновлением боевых действий на линии разграничения Евросоюз выскажет с лихвой, но вот на какие-либо дополнительные шаги для их прекращения рассчитывать вряд ли стоит. Украине предстоит самостоятельно отражать атаки, причем одновременно на двух фронтах — не только удерживать позиции на Донбассе против простимулированных Кремлем боевиков, но и на дипломатическом направлении, где схватки будут не менее ожесточенными.

Петр Порошенко и Ангела Меркель посетили место трагедии, которая произошла в Берлине 19 декабря 2016 г. УНИАН

Наталия Гейчук