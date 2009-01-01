Преступления гибридных войск РФ. Турчинов приказал сбивать российские дроны в небе над Донбассом

Наши бойцы действуют адекватно угрозам и готовы дать отпор любым провокациям врага, подчеркнул секретарь СНБО.

Турчинов приказал сбивать российские дроны tsn.ua

Россия со своих аэродромов отправляет на оккупированную территорию Донбасса беспилотные летательные аппараты для корректировки артиллерийского огня по позициям Вооруженных сил Украины

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что из-за обострения ситуации на востоке Украины в результате интенсивных обстрелов российскими гибридными войсками Турчинов прибыл на место ведения активных боевых действий в район Марьинки и Красногоровки.

В частности, он обсудил с руководством Национальной гвардии и Службы безопасности Украины вопрос усиления контрдиверсионной борьбы "для недопущения проникновения разведывательных и диверсионных групп за линию столкновения".

Секретарь СНБО подчеркнул, что в последнее время враг значительно активизировал ведение всех видов разведки, в том числе, воздушной, с нарушением государственной границы Украины.

"Так, с российских аэродромов на оккупированную территорию запускают БПЛА оперативно-тактического уровня типа "Форпост", которые движутся по оккупированной территории вдоль линии столкновения, собирают информацию и корректируют артиллерийский огонь по нашим позициям", — подчеркнул Турчинов.

Также он обратил внимание руководства АТО на необходимость уничтожения оперативно-тактической российской беспилотной техники, которая незаконно пересекает границу, находясь на оккупированной территории в украинском воздушном пространстве: "Для этого у нас есть все основания".

"Несмотря на сложную оперативную ситуацию, наши бойцы действуют адекватно угрозам и готовы дать отпор любым провокациям врага", — резюмировал Турчинов.

Турчинов также призвал международное сообщество дать объективную оценку военным преступлениям российских гибридных войск на Донбассе.

В частности, на передовой секретарь СНБО провел оперативное совещание с военным руководством АТО о готовности украинских войск к выполнению поставленных перед ними задач.

После совещания он лично проверил готовность фортификационного оборудования оборонительных рубежей и обратил внимание военного руководства на необходимость усиления защиты личного состава; укомплектованность соединений и подразделений; обеспечение военной и специальной техникой военнослужащих, которые обороняют самые сложные участки на линии соприкосновения.

Находясь в эпицентре вооруженных провокаций российских гибридных войск в Марьинке и Красногоровке, секретарь СНБО отметил, что в последние дни в этих населенных пунктах сложилась "чрезвычайно сложная ситуация из-за использования врагом мощной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня".

"Российские оккупационные войска ведут огонь не только по нашим позициям, но и по гражданским объектам, что является сознательным преступлением, санкционированным Кремлем", — заявил Турчинов.

"В этих городах происходит системное разрушение объектов критической инфраструктуры, погибают и получают ранения как военные, так и гражданские", — отметил Турчинов, добавив, что разрушены десятки гражданских зданий, "а в Красногоровке несколько дней назад из-за обстрелов разрушена школа, повреждены здания больницы и кирпичного завода".

"Считаю, что международное сообщество должно дать объективную оценку военным преступлениям российских гибридных войск и их кремлевских кураторов", — подчеркнул Турчинов.

Напомним, ранее Турчинов предупредил, что Кремль может пытаться устроить в Киеве демонстративные теракты.