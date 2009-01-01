Преступления гибридных войск РФ. Турчинов приказал сбивать российские дроны в небе над Донбассом

Наши бойцы действуют адекватно угрозам и готовы дать отпор любым провокациям врага, подчеркнул секретарь СНБО.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.
Отмечается, что из-за обострения ситуации на востоке Украины в результате интенсивных обстрелов российскими гибридными войсками Турчинов прибыл на место ведения активных боевых действий в район Марьинки и Красногоровки.
В частности, он обсудил с руководством Национальной гвардии и Службы безопасности Украины вопрос усиления контрдиверсионной борьбы "для недопущения проникновения разведывательных и диверсионных групп за линию столкновения".
Секретарь СНБО подчеркнул, что в последнее время враг значительно активизировал ведение всех видов разведки, в том числе, воздушной, с нарушением государственной границы Украины.
"Так, с российских аэродромов на оккупированную территорию запускают БПЛА оперативно-тактического уровня типа "Форпост", которые движутся по оккупированной территории вдоль линии столкновения, собирают информацию и корректируют артиллерийский огонь по нашим позициям", — подчеркнул Турчинов.
Также он обратил внимание руководства АТО на необходимость уничтожения оперативно-тактической российской беспилотной техники, которая незаконно пересекает границу, находясь на оккупированной территории в украинском воздушном пространстве: "Для этого у нас есть все основания".
"Несмотря на сложную оперативную ситуацию, наши бойцы действуют адекватно угрозам и готовы дать отпор любым провокациям врага", — резюмировал Турчинов.
Турчинов также призвал международное сообщество дать объективную оценку военным преступлениям российских гибридных войск на Донбассе.
В частности, на передовой секретарь СНБО провел оперативное совещание с военным руководством АТО о готовности украинских войск к выполнению поставленных перед ними задач.
После совещания он лично проверил готовность фортификационного оборудования оборонительных рубежей и обратил внимание военного руководства на необходимость усиления защиты личного состава; укомплектованность соединений и подразделений; обеспечение военной и специальной техникой военнослужащих, которые обороняют самые сложные участки на линии соприкосновения.
Находясь в эпицентре вооруженных провокаций российских гибридных войск в Марьинке и Красногоровке, секретарь СНБО отметил, что в последние дни в этих населенных пунктах сложилась "чрезвычайно сложная ситуация из-за использования врагом мощной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня".
"Российские оккупационные войска ведут огонь не только по нашим позициям, но и по гражданским объектам, что является сознательным преступлением, санкционированным Кремлем", — заявил Турчинов.
"В этих городах происходит системное разрушение объектов критической инфраструктуры, погибают и получают ранения как военные, так и гражданские", — отметил Турчинов, добавив, что разрушены десятки гражданских зданий, "а в Красногоровке несколько дней назад из-за обстрелов разрушена школа, повреждены здания больницы и кирпичного завода".
"Считаю, что международное сообщество должно дать объективную оценку военным преступлениям российских гибридных войск и их кремлевских кураторов", — подчеркнул Турчинов.
Напомним, ранее Турчинов предупредил, что Кремль может пытаться устроить в Киеве демонстративные теракты.