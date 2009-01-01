"Преступники остаются безнаказанными". Волонтер объяснил, как остановить чреду убийств и терактов

У нас каждый месяц теракты, убийства одиозных персоналий, важных полковников, пишет Гай.

Погибшая Амина Окуева Facebook.com

Украина может прекратить череду убийств и терактов созданием концепции национальной безопасности, авторами которой должны быть люди, не работающие в правоохранительных органах.

Об этом написал известный военный журналист и волонтер Мирослав Гай в Facebook.

"У нас каждый месяц теракты, убийства одиозных персоналий, важных полковников. У нас происходят поджоги стратегических складов, рейдерские захваты стратегических объектов. У нас продолжают свою деятельность пророссийские группировки, засланные депутаты, РПЦ, деятели ОРДЛО ездят в Киев по магазинам. Контрабанда процветает. Визовый режим с РФ до сих пор не введен", — пишет Гай.

Он отметил, что несмотря на ужас, который в Украине творится, преступники так и остаются безнаказанными, а дела — нераскрытыми.

"Мне возразят, что все есть... Чуваки, у вас каждый месяц теракт или убийство... У вас части захватывают безоружные люди и вывозят военное имущество. Да идите вы в ж*пу с вашим "все под контролем", — добавил Гай.

Напомним, ранее эксперты в комментарии "Главреду" заявили, что после первого покушения было очевидно, что Окуеву и Осмаева не оставят в покое, потому украинские спецслужбы, не взирая ни на что, не должны были спускать с них глаз. Тогда, возможно, удалось бы избежать нынешней трагедии.