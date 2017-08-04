Преступный режим. Журналист рассказал об узурпации власти Путиным

Путинский режим давно убивает русских людей, отметил Лойко.

Владимир Путин Reuters

В России режим Владимира Путина , который узурпировал всю власть в стране, является преступным и циничным с первого дня своего существования.

Об этом заявил известный журналист и писатель Сергей Лойко в интервью "Апострофу".

Он считает правдоподобной версию, согласно которой российские военные пытались сбить над Донбассом российский самолет, но вместо этого попали в малазийский лайнер рейса МН17.

"Убивать никого нельзя. Не убей — это одна из главных заповедей. Путинский режим давно убивает русских людей. Какую-то новую степень цинизма здесь искать не приходится. Этот режим был преступным и циничным с самого первого дня. И незаконным, потому что произошла узурпация власти", — сказал Лойко.

Напомним, ранее российский блогер оценил вероятность "дворцового переворота" в Кремле.