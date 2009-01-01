Президент Еврокомиссии сказал, когда Украина получит безвиз с ЕС

Юнкер поговорил о визовой либерализации с Гройсманом.

Флаги Украины и ЕС, иллюстрация

Президент Еврокомиссиизаявил, что Украина получитк лету 2017 года.

Об этом он рассказал в Брюсселе после встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, пишет УНИАН.

По его словам, они говорили с украинским чиновником о безвизе.

"Мы обсудили вопросы визовой либерализации. Это произойдет к лету", — отметил Юнкер.

Ранее журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк сообщил, что безвизовый режим между нашей страной и Евросоюзом вступит в силу в начале июня. До этого замглавы Администрации президента Петра Порошенко — Константин Елисеев — говорил, что ЕС отложил предоставление безвиза из-за позиции отдельных стран-членов.