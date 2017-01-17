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Президент Молдовы в гостях у Путина отказался признавать Крым российским

Сегодня, 17:16

Нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему, заявил Додон.

Игорь Додон, Молдова, президент
Игорь Додон фото: kremlin.ru
В настоящее время никто в Молдове не пойдет на официальное признание Крыма российским из-за необходимости выстраивания дружеских отношений с Украиной и решения проблемы Приднестровья.

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон во время визита в Москву, передает РИА "Новости".

"Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет", — сказал Додон.

Напомним, Додон накануне выборов, которые состоялись в Молдове 30 октября, заявил, что Крым принадлежит Российской Федерации.

Фото: kremlin.ru.

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Додон, Молдова, Крым, Украина
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