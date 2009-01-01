Президент ПАСЕ Аграмунт заявил о добровольной отставке

По личным причинам я решил больше не занимать должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, написал Аграмунт.

Педро Аграмунт website-pace.net

О добровольной отставке заявил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Как написал Аграмунт, он покинул занимаемую должность по личным причинам.

"Сегодня по личным причинам я решил больше не занимать должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы", — написал он.

Заявление об уходе Аграмунта с поста главы ПАСЕ также опубликовал на своей странице в Facebook председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

Facebook Владимира Арьева

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Имиджевый удар. Почему Аграмунт должен уйти в отставку".

Фото: Фейсбук В.Арьева.