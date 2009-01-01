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Президент ПАСЕ Аграмунт заявил о добровольной отставке

Сегодня, 15:00

По личным причинам я решил больше не занимать должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, написал Аграмунт.

Педро Аграмунт 03
Педро Аграмунт website-pace.net
О добровольной отставке заявил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Как написал Аграмунт, он покинул занимаемую должность по личным причинам.

"Сегодня по личным причинам я решил больше не занимать должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы", — написал он.

Заявление об уходе Аграмунта с поста главы ПАСЕ также опубликовал на своей странице в Facebook председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

Аграмунт, отставка
Facebook Владимира Арьева

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Имиджевый удар. Почему Аграмунт должен уйти в отставку".

Фото: Фейсбук В.Арьева.

Теги:  
Аграмунт, ПАСЕ, отставка, Арьев
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