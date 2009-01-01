Президент ПАСЕ Аграмунт заявил о добровольной отставке

По личным причинам я решил больше не занимать должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, написал Аграмунт.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Как написал Аграмунт, он покинул занимаемую должность по личным причинам.
"Сегодня по личным причинам я решил больше не занимать должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы", — написал он.
Заявление об уходе Аграмунта с поста главы ПАСЕ также опубликовал на своей странице в Facebook председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.
Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Имиджевый удар. Почему Аграмунт должен уйти в отставку".
Фото: Фейсбук В.Арьева.