Дуда решил поучить Украину. Недоволен антипольскими взглядами в руководстве страны

Некоторые из украинских высокопоставленных должностных лиц придерживаются антипольских взглядов, заявил Дуда.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда телеканалу Trwam i радио Maryja, сообщает УНИАН.
"Я ожидаю от президента Петра Порошенко, от премьер-министра Владимира Гройсмана, что люди, которые откровенно провозглашают националистические и антипольские взгляды, не будут занимать важных должностей в украинской политике", — сказал Дуда.
По его словам, некоторые из украинских высокопоставленных должностных лиц придерживаются антипольских взглядов.
"Об этом также необходимо говорить громко — на очень важных должностях в Украине есть люди, которые практически имеют откровенно антипольские взгляды, это неприемлемо", — подчеркнул Дуда.
Напомним, 2 ноября министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что польские власти будут принимать меры, "которые не позволят людям с крайне антипольскими позициями посещать Польшу".
"Люди, которые намеренно пропагандируют униформу СС "Галичина", в Польшу не попадут", — подчеркнул Ващиковский.
Также он добавил, что Польша и Украина "имеют разные подходы к примирению".
Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Варшава идет ва-банк. Почему испортились отношения Украины и Польши".