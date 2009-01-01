Дуда решил поучить Украину. Недоволен антипольскими взглядами в руководстве страны

Некоторые из украинских высокопоставленных должностных лиц придерживаются антипольских взглядов, заявил Дуда.

Петр Порошенко и Анджей Дуда president.gov.ua

Руководство Украины не должно назначать на высокие должности лиц с антипольскими взглядами.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда телеканалу Trwam i радио Maryja, сообщает УНИАН.

"Я ожидаю от президента Петра Порошенко, от премьер-министра Владимира Гройсмана, что люди, которые откровенно провозглашают националистические и антипольские взгляды, не будут занимать важных должностей в украинской политике", — сказал Дуда.

По его словам, некоторые из украинских высокопоставленных должностных лиц придерживаются антипольских взглядов.

"Об этом также необходимо говорить громко — на очень важных должностях в Украине есть люди, которые практически имеют откровенно антипольские взгляды, это неприемлемо", — подчеркнул Дуда.

Напомним, 2 ноября министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что польские власти будут принимать меры, "которые не позволят людям с крайне антипольскими позициями посещать Польшу".

"Люди, которые намеренно пропагандируют униформу СС "Галичина", в Польшу не попадут", — подчеркнул Ващиковский.

Также он добавил, что Польша и Украина "имеют разные подходы к примирению".

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Варшава идет ва-банк. Почему испортились отношения Украины и Польши".