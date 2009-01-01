Президент Румынии сожалеет, что продолжается милитаризация Крыма и Черного моря

Глава Румынии сожалеет, что усилия по урегулированию кризиса на Донбассе безрезультатны, а Минские соглашения — невыполненные.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что нелегальная оккупация Крыма Россией продолжается, а также милитаризация полуострова и Черного моря.

Об этом он сказал на встрече в Бухаресте с главами иностранных дипломатических представительств, сообщает Укринформ.

"Продолжается нелегальная оккупация Крыма, милитаризация полуострова и Черного моря. Именно по этой причине на декабрьском заседании Европейского Совета, наряду с другими руководителями государств и правительств, я поддержал продление санкций (против России – ред.), которые должны быть сохранены до выполнения Минских соглашений", — подчеркнул румынский президент.

"Дальнейшее развитие отношений с Украиной на основе хороших результатов, достигнутых во время прошлогоднего визита в Бухарест президента Украины Петра Порошенко, остается на повестке дня", — заявил Йоханнис.

Глава Румынии с сожалением подчеркнул, что "международные усилия по урегулированию кризиса на востоке Украины результатов не дали, а Минские соглашения остаются невыполненными". При этом Йоханнис выразил надежду, что в 2017 году кризис удастся урегулировать, чтобы предотвратить его превращение в затяжной конфликт, который затруднит процесс осуществления реформ в Украине.

Во время встречи Временного Поверенного в делах Украины в Румынии Евгения Левицкого с президентом Клаусом Йоханнисом дипломат поблагодарил главу румынского государства за позитивную оценку украинско-румынских отношений и поддержку, которую оказывает Румыния Украине в рамках ЕС и международных организаций, пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Румынии хотят усилить свой оборонный потенциал черноморской акватории и увеличить с 2017 года оборонный бюджет до 2% от ВВП и из-за наращивания военных позиций России в регионе Черного моря.