Президент Турции встретился с освобожденными лидерами Меджлиса крымских татар

Умеров и Чийгоз прилетят в столицу в пятницу, 27 октября в 13:50.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с освобожденными заместителями главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым и Ахметом Чийгозом.

Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook.

По его словам, встреча прошла вечером 26 октября в официальной резиденции Эрдогана Ak Saray (Белый дворец).

Умеров и Чийгоз поблагодарили президента Турции за его усилия по их освобождению и призвали помочь десяткам других незаконно преследуемых, арестованных и осужденных в Крыму крымских татар, украинцев, людей других национальностей.

"Президент Турции Эрдоган выразил уверенность в новых встречах, в том числе и при его визитах в Украину, попросил передать Мустафа агъа Джемилеву, председателю и членам Меджлиса крымскотатарского народа слова поддержки и пожелания успехов в деятельности, направленной на благо крымскотатарского народа", — написал Чубаров.

Также стало известно, что Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетят в столицу в пятницу, 27 октября в 13:50, сообщила и.о. министра информационной политики Эмине Джеппар.

Она отметила, что в 13:50 в Киев прибывает самолет с Умеровым и Чийгозом.

"Пресс-конференция освобожденных заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза состоится завтра — 27 октября в 14.00 в аэропорту Борисполь в пресс-холле терминала D (нережимная зона)", — написала Джеппар.

Напомним, в среду, 25 октября Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции после личных переговоров между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. После этого отмечалось, что освобожденных доставят в Украину.

Видео: ТСН