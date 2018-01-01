Президент Украины впервые за 22 года отправился с визитом в Испанию

Петр Порошенко пробудет в стране три дня.

Петр Порошенко. twitter.com/poroshenko

Президент Украины впервые за последние 22 года совершит официальный визит украинского президента в Испанию.

Как сообщили в пресс-службе глаыв государства, Петр Порошенко отправился с официальным визитом в Испанию. Пребывание продлится со 2 по 4 июня.

В ходе визита Порошенко встретится с королем Испании Филиппом VI, премьер-министром Педро Санчесом, председателем конгресса депутатов Анной Марией Пастор и представителями деловых кругов Испании. Вместе с украинской общиной Испании Порошенко также примет участие в молитве за мир в Украине, которая состоится в кафедральном Соборе Альмудена в Мадриде.

В рамках программы пребывания также запланировано посещение региона Галисия, где состоится встреча с председателем правительства Альбертом Нуньесом Фейхоо.

Напомним, накануне известия журналисты показали хоромы Порошенко в Испании - как выяснилось, президент вместе с людьми из его ближайшего окружения владеет элитной недвижимостью в Испании.

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