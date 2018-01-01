Президентский рейтинг: Порошенко уступает Зеленскому и Вакарчуку — опрос

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1 / 2 Владимир Зелнеский и Святослав Вакарчук вошли в ТОП-5 рейтинга кандидатов на пост президента

Антирейтинг продолжает возглавлять действующий президент.

Шоумен Владимир Зелнеский и певец Святослав Вакарчук вошли в ТОП-5 рейтинга кандидатов на пост президента, при этом опередив президента Петра Порошенко.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", лидером президентского рейтинга остается глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 15,9% украинцев (из числа тех, кто намерен голосовать и определился со своим выбором).

На втором месте оказался лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, которого готовы поддержать 11,7% респондентов. При этом за главу "Оппозиционного блока" Юрия Бойко намерены отдать голоса 10,5% опрошенных. Лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского готовы поддержать 9,3%; фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, председателя Радикальной партии Олега Ляшко и нынешнего президента Петра Порошенко – по 8,6% опрошенных.

За главу партии "За жизнь" Вадима Рабиновича готовы отдать голоса 7,6% респондентов; за лидера "Объединения "Самопомич" Андрея Садового – 3,4%; председателя ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 2,8%; лидера движения "Справедливость" Валентина Наливайченко – 2,0%; экс-народного депутата Романа Бессмертного – 1,4%, председателя партии "Основа" Сергея Таруту – 1,1%, председателя "Народного фронта" Арсения Яценюка – 1,1% респондентов.

Как отмечают социологи антирейтинг продолжает возглавлять действующий президент, за которого почти 52% респондентов отказались бы проголосовать в любом случае. За Яценюка не голосовали бы 30% опрошенных; за Ляшко – 23,8%; за Бойко – 23%; за Тимошенко – 20,8%; за Рабиновича – 16,0% и за Тягнибока – 14,7%.

Группа "Рейтинг" провела социсследование 14-24 июня 2018 года методом личного формализованного интервью (face-to-face) опросив 2,5 тысяч респондентов. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.

Напомним, по данным социсследования Киевского международного института социологии, рейтинг Тимошенко превысил президентский вдвое.

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