Президентский рейтинг: у Тимошенко появился неожиданный конкурент — опрос

За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 9% среди всех респондентов.

Опубликован новый президентский рейтинг Открытые источники

В случае проведения президентских выборов в Украине в ближайшее время, больше всего голосов украинцы отдали бы за кандидатуру лидера "Батьківщины" Юлии Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг".

За Тимошенко готовы проголосовать 9% среди всех респондентов, Гриценко поддерживают 7% респондентов, Бойко, Вакарчука и Зеленского — по 6%, Порошенко и Ляшко — около 5%. При этом за "другого кандидата" готовы проголосовать 11%, а еще треть избирателей не определилась или не имеет намерения голосовать.

В то же время среди тех, кто уже определился и собирается идти на выборы, голоса распределились следующим образом:

Юлия Тимошенко — 14%,

Анатолий Гриценко — 10,9%,

Юрий Бойко — 9,4%,

Петр Порошенко — 9,3%,

Святослав Вакарчук — 9,2%,

Олег Ляшко — 8,4%,

Владимир Зеленский — 8,3%.

Президентский рейтинг ratinggroup.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко уступил Тимошенко в президентском рейтинге.

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