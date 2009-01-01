Президентское видение реинтеграции Донбасса: способствует ли закон возвращению территорий?

Эксперты рассказали, какие риски создают проголосованные в первом чтении законы о реинтеграции Донбасса.

УНИАН

С драками и дымовыми шашками, но без должной дискуссии, Верховная Рада проголосовала в первом чтении поданные президентом и уже ставшие скандальными законопроекты о реинтеграции Донбасса. Речь идет о двух законопроектах — №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" и №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Первый законопроект признает Россию страной агрессором, а отдельные территории Донецкой и Луганской областей — оккупированными. В начальной версии законопроекта более всего критиковалась его 7-я статья, в которой говорилось, что во время восстановления территориальной целостности Украины приоритетным является выполнение положений минских соглашений, касающихся безопасности: Минского протокола (5 сентября 2014 года), Минского меморандума (19 сентября 2014 года) и "Комплекса мер" (12 февраля 2015 года). Однако перед голосованием спикер ВРУ Андрей Парубий заявил, что из законопроекта убрали упоминание о Минских договоренностях.

Второй законопроект еще на год продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в ОРДЛО. Однако эксперты отмечают, что этот закон за все время существования так и не начал действовать (поскольку в переходных положениях документа сказано, что закон должен заработать после полного вывода российских войск с территории Украины), потому выглядит сомнительным, что что-то радикально изменится от продления его действия еще на год.

В Кремле уже заявили о неприемлемости проголосованных в первом чтении законов. "Этот закон носит (насколько мы понимаем и насколько располагаем информацией об этом пока еще законопроекте) весьма декларативный характер. Там содержится статья, где Российская Федерация называется агрессором. И также там не содержится никакого упоминания Минских договоренностей", — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также добавил: "Чисто с юридической точки зрения — безусловно, такая формулировка ни де-юре, ни де-факто не может быть для нас приемлема. Она неприемлема. Но и с юридической точки зрения, конечно, это противоречит и букве, и духу Минских договоренностей. Ибо такой дефиниции в Минских договоренностях нет. И российская сторона является подписантом, а именно гарантом этих Минских договоренностей".

Эксперты рассказали "Главреду", будут ли эти законопроекты о реинтеграции Донбасса на самом деле способствовать возвращению этих территорий в состав Украины, а также какие их положения создают риски, а какие, наоборот, можно считать действенными инструментами для урегулирования ситуации на востоке Украины.

Богдан Яременко Главред Богдан Яременко:

Президентский законопроект нацелен не на реинтеграцию Донбасса, как об этом говорят, а преследует совершенно другие цели и задачи. С одной стороны, этот законопроект призван успокоить бурлящее патриотическое сообщество, считая недопустимой ситуацию с правовым оформлением агрессии России против Украины. С другой стороны, этот законопроект призван обеспечить выполнение Минских договоренностей, что делается в угоду западным партнерам, которые считают эти договоренности инструментом решения конфликта.

Обе цели — тактические. Они не развивают законодательство и не вводят ситуацию в правовое поле. Это — чисто политическая интрига.

Данный законопроект называет некоторые вещи своими именами, например, Россию — страной-агрессором, действия Украины — отражением внешней вооруженной агрессии и т.д. Однако этот закон не отвечает на вопрос о том, что Украине следует делать в такой ситуации. А ответы на этот вопрос содержатся в законе Украины "Об обороне".

Так вот, назвав вещи своими именами, президент по-прежнему предлагает не выполнять законы Украины, в частности, закон "Об обороне", и по-прежнему ищет какие-то "гибридные" формы отражения вооруженной агрессии России.

Что может быть полезного в такой ситуации? Ничего. Повторюсь, этот закон не развивает ситуацию. Это — просто политическая интрига, потому оценивать какие-то его положительные моменты нет смысла.

А негативов в нем намного больше. Например, то, что президент, по сути, намерен дискриминировать часть граждан Украины, предлагая сохранить обязательства по социальным выплатам тем, кто остался на временно оккупированных территориях Донбасса, но не делать этого в отношении граждан, оставшихся в Крыму. Это — недопустимый способ дискриминации. Мы должны всем предоставить социальное обеспечение либо не делать этого вообще (что вполне логично, если эти территории временно оккупированы).

Этот закон нельзя рассматривать с точки зрения каких-то позитивов, ведь он не является законом по своей сути. Это — политическая интрига и политические декларации.

Алексей Гарань Главред Алексей Гарань:

Перспектива возвращения оккупированных территорий Донбасса зависит не столько от принятия законов, сколько от реального соотношения сил и того, насколько эффективным будет давление на Россию, и уйдет ли Россия на каких-то условиях с оккупированного Донбасса. А Украине необходимо создавать такие условия.

Поэтому, мне кажется, закон о реинтеграции Донбасса — это шаг в правильном направлении. Ведь мы давно требовали, чтобы был изменен правовой режим АТО, давно было требование признать территорию временно оккупированной и т.д. Все это сейчас и предлагается закрепить законодательно. Закон прописывает все эти моменты довольно подробно. Так, в законе четко говорится об агрессии РФ, об оккупированных территориях и о действиях, которые может предпринять власть в случае необходимости, в том числе создание правовых условий для действий наших военных, чтобы они не были скованы правовым режимом АТО.

Самые большие дискуссии вокруг ряда положений этого законопроекта ведутся на уровне риторики и символики. Основная критика сыплется из-за упоминания Минских соглашений и продления еще на один год закона о временном порядке местного самоуправления. Но в том, что это будет записано в законе, я не вижу реальных рисков, поскольку это не меняет существующую сейчас ситуацию. У нас три года был закон о временном порядке местного самоуправления на Донбассе, но он был прописан таким образом, что так и не вступил в силу. Речь шла о том, что он вступит в силу только тогда, когда будут проведены настоящие выборы на оккупированном Донбассе, а они будут проведены только после того, как Россия уйдет с Донбасса и т.д.

Так что этим законопроектом действительно предусмотрены предохранители, которые выдвигают именно украинские условия и требования. И принятие этих положений не принесет какие-то новые угрозы, а лишь позволит с дипломатической точки зрения усилить взаимодействие с нашими партнерами.

Но, к сожалению, именно эти положения вызывают главное неприятие со стороны сил, называющих себя патриотическими. Гораздо легче, не вчитываясь в закон, говорить "ура! ура! мы идем вперед и ничего не признаем, мы правы". Но чтобы все это претворить в жизнь, сохранить санкции против России, необходимо дипломатическое маневрирование.

Виталий Бала Главред Виталий Бала:

Вопрос Донбасса следует решать последовательно, и говорить о реинтеграции до его деоккупации — неправильно. Поэтому закон, который должен быть принят сейчас, в первую очередь, должен поднимать вопрос о деоккупации Донбасса, а уже потом заниматься возвращением Донбасса в Украину. Причем речь идет, прежде всего, не о территории, а о проживающих на ней людях.

Все замечания в адрес президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса я целиком поддерживаю. Однако должно быть меньше эмоций. А для этого необходимо, чтобы положения законопроекта были согласованы с настроениями политикума и общества, а только после этого должны формулироваться документы.

В любом случае, в первую очередь, должны решаться вопросы безопасности, а затем уже парламент должен заниматься политическими моментами. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и национальные интересы Украины будут учтены.

Я поддерживаю тех депутатов, которые считают, что в законе не должно быть пункта, устанавливающего приоритет Минских договоренностей. На мой взгляд, "Минск" — это лишь промежуточный этап, и нам давно следует двигаться дальше.

Да и, в целом, законопроект о реинтеграции Донбасса должен быть более длительного срока выполнения, чем даже тот, на который хотят продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а именно — на год. К этому второму закону также много вопросов. В любом случае, в первую очередь, должны быть учтены национальные интересы Украины. Кроме того, этот закон должен быть согласован со статьями Конституции, а с этим имеются проблемы.

Надежда Майная