При силовом варианте вернуть Донбасс будут огромные потери ВСУ — Муженко

Муженко подчеркнул, что у ВСУ достаточно сил, чтобы адекватно реагировать не только на Донбассе, но и по всей границе с РФ.

УНИАН Вооруженные силы Украины в случае попытки вернуть Донбасс силовым способом потеряют до 12 тысяч солдат за 10 дней.

Об этом заявил начальник Генштаба Виктор Муженко, сообщает "Украинская правда".

Он также сомневается, что украинское общество готово к такому силовому решению вопроса на Донбассе.

"За десятидневную операцию с применением авиации можно понести потери 10—12 тысяч военных, 3 тысячи из которых погибшие", — заявил руководитель Генштаба.

Отвечая на вопрос об оценке потерь мирного населения, он сказал, что на 2 300 погибших военных приходится 10 000 местного населения.

В то же время Муженко рассказал, что по подсчетам на таких же учениях с учетом возможных сил сторон как с украинской стороны, так и РФ, в условиях реализации силового сценария у украинской армии достаточно сил, чтобы адекватно реагировать не только на востоке, но и по всей границе с РФ.

Он также отметил, что ВСУ готовы к силовому решению вопроса Донбасса, если рассматривать это в контексте наличия вооружения, системы управления. При этом он добавил, что во время учений с применением специальных методик проводятся оценки потерь.

Говоря о возможности введения в Украину миротворческой миссии, он напомнил, что это практически невозможно сделать через Совбез ООН, потому что Россия как постоянный член может наложить вето. Также он сказал, что еще одной проблемой является то, кто именно получит мандат на проведение миротворческой операции.

Россия, отметил чиновник, не согласится на мандат НАТО, а Украина — на мандат ОДКБ. При этом, по словам Муженко, как США, так и Канада готовы направить в Украину свой контингент, но неизвестно, согласится ли на это Россия. По его оценкам, контингент может насчитывать несколько тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что за лето 2017 года во время боевых действий на Донбассе погибли 55 военнослужащих Вооруженных сил Украины, ранения получили 269 защитников.

Президент Петр Порошенко заявил, что с начала российской агрессии против Украины (с февраля 2014-го) погибли более 10 тысяч граждан нашей страны.