Прием в замке Месеберг: о чем договорились Порошенко и Меркель

Меркель критических замечаний в отношении реформ в Украине не делала, а наоборот — отметила успех.

Ангела Меркель и Петр Порошенко @poroshenko

После длившейся более двух с половиной часов встречи с Ангелой Меркель Петр Порошенко заявил, что бо́льшую часть времени обсуждали перспективы имплементации Минских соглашений. Для Берлина давно не является тайной, по чьей вине буксует реализация достигнутых в феврале 2015-го договоренностей по урегулированию на Донбассе. Канцлер Германии вновь констатировала, что перемирия так и не удалось достичь, и в регионе регулярно происходят обострения. Но главное — подчеркнула первоочередность обеспечения безопасности, которая станет условием для прогресса в политических вопросах. Еще полгода назад из Берлина и Парижа Киеву настоятельно рекомендовали усилить работу над выполнением политической части договоренностей и принять закон о проведении выборов на Донбассе, как того требовала Москва. Но сейчас ситуация изменилась — давление на Украину по этому поводу ослабло, хотя и не наблюдается его усиления на Россию.

Ангела Меркель и Петр Порошенко @poroshenko

Ни Порошенко, ни Меркель не сообщили, какие меры будут предпринимать, чтобы заставить Владимира Путина выполнить взятые на себя обязательства по Минским договоренностям. Уже введенные ЕС санкции, действие которых заканчивается в конце июля, наверняка будут продлены еще на полгода. Хотя украинский президент вновь предлагает пролонгировать их сразу на год, в европейских столицах, скорее всего, эта идея не найдет поддержки. Численность противников санкционного воспитания России в Евросоюзе за последнее время не уменьшилась, просто их голос стал звучать несколько тише. Говорить же о возможном усилении санкций в ближайшее время и вовсе не приходится. Во всяком случае, Меркель не станет педалировать этот вопрос как минимум до осени, когда в Германии пройдут парламентские выборы. Ее шансы в четвертый раз стать канцлером высоки, но настраивать против себя бизнес, потерявший миллиарды из-за введенных ограничений, она не рискнет.

Меркель предложила провести в ближайшее время новый раунд переговоров в "нормандском формате". Правда, в Кремле по-прежнему не считают себя участниками происходящего на Донбассе и старательно придерживаются роли посредника, заявляя о необходимости усадить за стол переговоров боевиков и украинские власти. Позицию Путина не смогли изменить ни жесткая беседа с Меркель во время ее визита в Сочи, ни его посиделки с Рексом Тиллерсоном немного ранее, ни даже задушевный разговор Сергея Лаврова с новым хозяином Белого дома. При таких условиях рассчитывать на какой-либо прогресс от встречи "нормандской четверки" не приходится. К тому же есть сомнения в том, что Путин вообще согласится приехать на переговоры.

Ангела Меркель и Петр Порошенко @poroshenko

На саммите НАТО и встрече G7, которые пройдут на предстоящей неделе, в адрес российского президента наверняка будет сказано немало нелицеприятного. После такой артподготовки переговоры в "нормандском формате" могут стать для хозяина Кремля публичной поркой. Подобная перспектива ему вряд ли по душе. Скорее всего, ответа от Путина на предложение "посидеть вчетвером" Ангеле Меркель придется ждать долго. Равно как и Эммануэлю Макрону, которому российское вмешательство в ход президентской кампании добавило немало седых волос. Тем более что опыт отказа от подобных приглашений у Путина есть — он отменял переговоры то из-за поимки "украинских диверсантов" в Крыму, то из-за обидных слов уже бывшего французского президента Франсуа Олланда в его адрес, то из-за отсутствия соответствующей почвы для разговора. В последний раз "нормандская четверка" собиралась в октябре прошлого года, но результат посиделок оказался нулевым.

Отсутствие прогресса в переговорах с российским президентом по урегулированию на Донбассе подталкивает Евросоюз к активизации поддержки Украины. Как политической, так и финансовой. ЕС, наконец, принял решение о визовой либерализации для украинцев. Правда, не стоит забывать и о разработанном механизме приостановки действия безвиза, который может быть включен в случае, если в Брюсселе заметят сворачивание реформ в Украине. В частности, снижение интенсивности борьбы с коррупцией, о недостаточности которой руководству страны периодически напоминают лидеры ЕС. Впрочем, во время субботней встречи с Порошенко Ангела Меркель критических замечаний в отношении реформ в Украине не делала, а наоборот — отметила успех. И пообещала оказывать поддержку в дальнейшем. Стоит отметить, что в начале апреля Евросоюз перечислил Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи на реализацию реформ. А общий объем финансовой помощи, предоставленной Киеву с 2014 года, составил 2,8 млрд евро, что является максимальной суммой, которую Брюссель выделял странам, не входящим в ЕС.

Ангела Меркель и Петр Порошенко @poroshenko

В замке Месеберг обсуждали также и Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, которое все еще не ратифицировали лишь Нидерланды, где этот процесс остановил референдум. Голосование за ратификацию в голландском Сенате ожидается в конце мая. После победы на мартовских парламентских выборах партии действующего премьера Марка Рютте шансы на успешное завершение процедуры ратификации и вступление в действие СА серьезно возросли. Для Украины это станет еще одним фактором, подтверждающим поддержку курса на сближение с Евросоюзом и укрепление позиций в противостоянии с Россией.

Наталия Гейчук

фото: @poroshenko