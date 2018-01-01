"Приказ о ликвидации с Банковой". Савченко утверждает, что ее трижды предупреждали об опасности

Нардеп считает, что в четвертый раз ее могут не предупредить.

Надежда Савченко утверждает, что ее предупреждали о приказе ликвидации с Банковой УНИАН

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что трижды получала предупреждения о наличии приказа Банковой (Администрация президента) о ее физической ликвидации.

В четвертый раз "меня могут не предупредить", рассказала политик на пресс-конференции в Киеве.

"Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой о моей физической ликвидации от Таранова (экс-замглавы АП Андрей Таранов — Ред), после чего он в скором времени скончался", — отметила нардеп.

По словам политика, во второй раз она получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ на ее ликвидацию, снова-таки с Банковой. "Моя сестра лично ездила общаться с Валерием Кондратюком (замглавы АП с 15 октября 2016-го, до назначения на этот пост был начальником Главного управления разведки Минобороны — Ред.), чтобы это остановить", — добавила народная избранница.

"В третий раз меня предупредили, что я стою под ликвидацию и назвали подразделение специальных сил, который будет исполнять эту работу. Я поняла, что в четвертый раз меня могут не предупредить", — заявила нардеп.

Напомним, 13 марта появилась информация, что СБУ готовит обвинение Надежде Савченко в подготовке свержения власти силовым путем. Позже генпрокурор Юрий Луценко обвинил политика в подготовке уничтожения Верховной Рады, а также массовых убийств и заявил, что подаст представление на снятие с нее неприкосновенности. Парламент уже исключил народную избранницу из состава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.