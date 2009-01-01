Прилетел эконом-классом и налегке. Опубликовано видео Плотницкого в аэропорту Москвы

В аэропорту "Шереметьево" Плотницкого ждали два оперативника, которые пошли следом за ним.

Плотницкого засекли в аэропорту Москвы informator.media

Главарь террористической "ЛНР" Игорь Плотницкий прилетел в Москву эконом-классом и без охраны.

Об этом сообщает телеканал "Дождь", со ссылкой на сообщение в соцсети российского террориста Захара Прилепина.

"Игорь Плотницкий вылетел в Москву из Ростова на обычном рейсе. Вот только что прилетел. Эконом-класс, спокойный человек без охраны. Вообще один. Мы встретились с ним глазами, он ничего не выказал. Озабоченным не выглядит. Почти умиротворенный", — рассказал Прилепин.

По словам Прилепина, в аэропорту "Шереметьево" Плотницкого ждали два оперативника, которые "пошли следом" за ним.

"Вот так обыденно выглядит история. Обыденно и незатейливо. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Всё для новой жизни", — добавил он.

В то же время в Сети появилось видео, на котором запечатлено прибытие Плотницкого в Москву.

Ролик опубликовал бывший предводитель харьковского "Антимайдана" и экс-член "ДНР" Константин Долгов, который сейчас проживает в России.

На видео видно, что Плотницкий прибыл в российскую столицу налегке — у него в руках были две небольшие сумки.

Напомним, по словам члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, а к противостоянию были привлечены боевики главаря "ДНР" Александр Захарченко и ФСБ РФ.

Позже в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о наличии автомобилей военного типа и присутствии вооруженных людей, которые перекрыли часть улицы Коцюбинского в Луганске вокруг здания, где ранее размещалось областное управление МВД Украины.

Президент Украины Петр Порошенко в связи с обострением ситуации в Луганске созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ходе которого заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения.

В то же время в Кремле второй день подряд отказываются комментировать ситуацию во временно оккупированном Луганске и появление вооруженных людей в центре города.

В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 ноября заявил, что не будет давать комментариев и подчеркнул, что Кремль следит за ситуацией.

Ранее эксперты объяснили "Главреду", из-за чего мог разгореться конфликт в рядах боевиков "ЛНР".