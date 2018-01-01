"Принудительное кормление". Омбудсмен Рады попросила защитить права голодающего Сенцова

Прием пищи против собственной воли запрещен международным законодательством, подчеркнула Денисова.

Омбудсмен Рады подозревает, что Олега Сенцова в РФ принудательно кормят и попросила защитить его права Reuters

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что, учитывая заявления российского омбудсмена Татьяны Москальковой, есть основания считать, что незаконно осужденного в РФ и голодающего украинского режиссера Олега Сенцова кормят принудительно.

Денисова обратилась к заместителю Министра юстиции Украины Ивану Лищине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав нашего соотечественника, говорится на ее странице в Facebook.

"Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещенным международным законодательством", — отмечается в сообщении.

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Омбудсмен Рады подозревает, что Олега Сенцова в РФ принудательно кормят и попросила защитить его права Скриншот с facebook.com/denisovaombudsman

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

В июне президент Петр Порошенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, лидер Украины подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных. Главы государств договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

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